Petits réacteurs nucléaires: pas de progrès sans les Autochtones

Le chef de la Première Nation de Pabineau, Terry Richardson, est en faveur du développement de petits réacteurs nucléaires au N.-B., mais il signale au gouvernement qu’il n’y aura aucun progrès en la matière s’il n’améliore pas ses liens avec les autochtones.

Le chef Terry Richardson appuie le développement de petits réacteurs nucléaires. Il affirme même qu’il serait théoriquement prêt à installer un de ces réacteurs dans sa communauté.

La Première Nation de Pabineau a signé des protocoles d’entente avec les entreprises Moltex Energy, ARC Clean Technology et l’Autorité portuaire de Belledune visant éventuellement l’utilisation de ces réacteurs et leur exportation.

Ces deux entreprises ont reçu du financement fédéral et provincial pour développer des réacteurs nucléaires au N.-B.

Mais lors d’une réunion du comité permanent des changements climatiques et de l’intendance de l’environnement, mardi, Terry Richardson a fait une mise en garde au gouvernement de Blaine Higgs: il faut d’abord améliorer les relations avec les peuples autochtones.

Les relations sont tendues entre la province et les Premières Nations dans plusieurs dossiers, y compris celui des accords de partage de taxes annulés par le gouvernement Higgs. Il veut que le gouvernement travaille de concert avec les peuples autochtones pour faire avancer le dossier des petits réacteurs nucléaires, qu’il voit comme un moteur économique.

«Nous devons être impliqués dans ce développement. Nous devons être aux premières loges. Si vous allez enlever les accords de taxes, qu’allez-vous faire pour les remplacer? Nous devons travailler ensemble», a-t-il affirmé au comité de députés de tous les partis.

Faute de liens avec les peuples autochtones, selon Terry Richardson, des projets tels que le développement de petits réacteurs nucléaires risquent d’être bloqués. Il reproche au gouvernement de ne pas vouloir «venir à la table», et affirme qu’il se contente d’imposer sa façon de faire aux Premières Nations dans le dossier des accords de taxes.

«Le gouvernement a la responsabilité d’encourager ces liens et de s’assurer qu’on avance ensemble. Sinon, je peux vous garantir – et je ne dis pas ça comme une menace – je peux vous garantir qu’il n’y aura aucun développement dans le secteur de l’énergie sans la participation des Premières Nations.»

Il ajoute que «les litiges n’aident personne» et affirme qu’il est prêt à travailler avec le gouvernement provincial, mais que si le gouvernement de Blaine Higgs ne se fait pas plus avenant, il pourra patienter quelques années.

«On sait que les gouvernements arrivent et repartent. Depuis que je suis conseiller dans ma communauté et maintenant chef, j’ai vu quatre gouvernements provinciaux différents. S’ils ne veulent pas travailler avec les communautés autochtones, on va attendre le prochain gouvernement.»

Selon Terry Richardson, la province doit trouver une nouvelle source d’énergie rapidement pour contribuer à remplacer la capacité de génération de la centrale de charbon de Belledune, qui doit fermer en 2030.

Si la province ne développe pas cette technologie assez rapidement, il affirme que d’autres provinces pourraient prendre les devants.

M. Richardson espère que le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, Mike Holland, tiendra tête au premier ministre Blaine Higgs et qu’il lui dira d’améliorer les relations avec les peuples autochtones. «Selon moi, il n’écoute pas ses ministres qui sont en place.»

Le ministre Holland est d’accord avec Terry Richardson pour dire que le temps presse afin de trouver de nouveaux moyens de produire de l’énergie au Nouveau-Brunswick. Il dit qu’il veut bien consulter les Premières Nations dans ce dossier.

Le ministre dit aussi qu’il est prêt à discuter avec le premier ministre de choses qui relèvent de son ministère, soit les enjeux liés aux ressources naturelles et à l’énergie. Il affirme toutefois que la question des accords de partage de taxes relève du ministère des Affaires autochtones.

Une mauvaise idée, selon certains intervenants

Le comité siégera pendant quatre jours pour entendre l’avis d’experts de la question de l’énergie nucléaire et d’autres intervenants, comme des groupes d’intérêt environnementaux et des membres de l’industrie nucléaire, tels que les entreprises ARC et Moltex.

Certains des témoins mardi se sont prononcés en faveur de ces projets, et d’autres ont recommandé au gouvernement de cesser ce genre de développement.

Jean Philippe Sapinski, professeur adjoint en études de l’environnement à l’Université de Moncton, doute que le N.-B. soit en mesure de gagner cette course contre la montre puisque des projets similaires ont déjà bénéficié de financement fédéral et privé aux États-Unis. Il estime que le N.-B. ne pourra pas exporter suffisamment de réacteurs pour que le jeu en vaille la chandelle.

M. V. Ramana, professeur et titulaire de la chaire Simons de recherche en désarmement et sécurité mondiale et humaine de l’Université de la Colombie-Britannique, estime que ces réacteurs sont trop coûteux et qu’ils n’ont jamais été commercialisés, ce qui rend le pari risqué.

En entrevue, Mike Holland affirme que le comité fera des recommandations au gouvernement sur le sujet des petits réacteurs modulaires, et qu’il est donc utile d’écouter différents points de vue. Il affirme qu’il ne veut pas «prédire» le résultat final du travail du comité, et il ne précise pas si cela mènera à un changement législatif quelconque.

Mike Holland affirme toutefois que son gouvernement poursuit la même lancée que le gouvernement libéral précédent en ce qui a trait à l’investissement dans l’énergie nucléaire.