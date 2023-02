Shediac: d’autres conditions imposées pour un important projet immobilier

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Un vaste projet immobilier prévu sur la promenade Cornwall continue de faire des vagues à Shediac.

Lundi soir, lors d’une réunion publique du comité de révision de la planification de Shediac, soit un sous-comité de la Commission de services régionaux du Sud-Est (CSR-Sud-Est), les gens ont été nombreux à manifester leur désapprobation au mégaprojet qui prévoit au départ la construction de deux édifices à logements avec 75 unités chacun sur la promenade Cornwall.

D’autres conditions ont toutefois été ajoutées pour le promoteur Tony Gallant avant qu’il puisse aller de l’avant avec son projet immobilier sur un terrain adjacent à la rivière Scoudouc.

L’un des membres du comité de planification, Andrew Bell, a fait part de ses inquiétudes en début de réunion lundi soir.

«Je trouve qu’il manque de l’information. C’est ça qui m’inquiète présentement. J’ai passé beaucoup de temps dans ce dossier, beaucoup plus que normalement, parce qu’on sait qu’il y a beaucoup de choses qui inquiètent les gens. C’est difficile pour nous de créer des conditions sans avoir toute l’information devant nous», a-t-il avoué en s’adressant au gestionnaire d’approbation des lotissements de la CSR-Sud-Est, Jeff Boudreau.

Sa remarque a provoqué une réaction du public qui a applaudi dans la salle.

À la fin de la rencontre, Andrew Bell a d’ailleurs présenté d’autres conditions au promoteur immobilier. Il propose entre autres au développeur de réduire la densité de chaque édifice, prévu pour 75 unités.

Il y a cependant loin de la coupe aux lèvres pour le promoteur du projet. Le gestionnaire d’approbation des lotissements de la CSR-Sud-Est a présenté les grandes lignes du projet. Il a fait remarquer que la Commission des égouts de Shediac et banlieue avait souligné que la station de pompage pour ce secteur a été construite en 1998.

«Près de 25 ans passés, il n’y avait aucun projet de voir un tel développement dans cette région», a indiqué Jeff Boudreau. Le projet immobilier proposé pourrait aller jusqu’à 150 logements, mais la station de pompage pourrait fournir pour un maximum de 120 unités.

«Ça va exiger des améliorations au système d’égouts sanitaires avant que le deuxième bâtiment puisse être construit», a fait savoir le gestionnaire.

De plus, une étude sur l’impact de la circulation préparée par un ingénieur licencié au Nouveau-Brunswick devra être soumise au directeur des opérations municipales de Shediac et une approbation de l’étude devra être fournie à la CSR-Sud-Est, avant que le développeur puisse commencer à bâtir.

D’ailleurs, une approbation du chef pompier de la Ville de Shediac devra être obtenue avant l’émission du permis de construction. «Le chef pompier (de Shediac) a fait le commentaire qu’un rond-point est requis ou une intersection en T afin de permettre à un camion de faire demi-tour», a expliqué Jeff Boudreau.

Un dispositif de traitement des eaux pluviales devra être inclus dans le plan de drainage. Le directeur des opérations municipales devra approuver cette conception avant l’émission du permis de construction ou d’aménagement.

De plus, aucun bâtiment ne sera permis à l’intérieur d’une zone tampon près du cours d’eau et de la terre humide sur le terrain en question.

À l’écriture d’un rapport le 10 février, le comité de planification de la CSR-Sud-Est comptait six objections, mais elle en recense maintenant 48.

«Sur les objections reçues, on a obtenu quelques lettres. Une grande portion, c’est-à-dire 42 des 48 lettres étaient des formats copies», a informé le porte-parole du comité de révision.

«On est ici pour parler spécifiquement d’une demande, et de traiter nos devoirs et pouvoirs sous la loi, qui sont limités à imposer des conditions jugées raisonnables par le comité pour protéger les terrains et terrains avoisinants», a précisé le gestionnaire d’approbation des lotissements.

Il a présenté un sommaire du contenu des lettres reçues. Pour certains, le projet compromet la sécurité des gens. Pour d’autres, le développement ne s’insère pas bien à la communauté environnante ou aura un impact négatif sur l’environnement et sur la sécurité des piétons fréquentant le chemin Cornwall.

La citoyenne Christina Metcalfe lors de son intervention, lundi à Shediac. – Acadie Nouvelle: Mario Tardif

Christina Metcalfe, porte-parole d’un groupe de citoyens opposés au projet, en a rajouté durant la période de questions du public. Elle est entre autres préoccupée par la sécurité du secteur.

«Cette proposition est très irrespectueuse, a commenté Steve Dupuis, autre résident du secteur. Elle est irrespectueuse sur le plan municipal et pour les citoyens de la pointe Cornwall en compromettant leur sécurité. Ce projet est irrespectueux pour l’environnement dans un secteur sensible à l’écosystème.»

«C’est aussi irrespectueux pour la Commission des égouts de Shediac et banlieue, a-t-il ajouté, parce que c’est impossible pour eux d’approvisionner ce projet. Ça leur force la main. Qui va payer pour ça?»

«Ce projet est aussi irrespectueux pour vous», a-t-il admis aux membres du comité de révision de la planification de Shediac, car il vous fait croire que c’est acceptable. Ce n’est pas acceptable. Vous avez la chance de faire une différence.»

À la fin de la réunion, ces deux intervenants semblaient toutefois heureux des amendements proposés au projet.

«J’espère que les choses puissent changer un peu. Ça va peut-être ouvrir les yeux de certains et permettre d’avoir un meilleur contrôle sur ce développement», a mentionné Christina Metcalfe après la rencontre.

La prochaine réunion du comité de planification de la Commission de services régionaux du Sud-Est est prévue pour le 13 mars à 17h30.

Entretemps, une réunion extraordinaire pourrait avoir lieu puisque deux autres dossiers prévus à l’horaire du 13 février n’ont pu être traités par manque de temps. La réunion s’est déroulée dans la salle du conseil municipal de Shediac.