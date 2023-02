Un complexe d’entraînement unique en son genre à Moncton

Un gymnase unique vient de voir le jour sur la rue Main, à Moncton, un endroit qui fera le bonheur de tous les sportifs de la région.

L’édifice comprend une cage des frappeurs, ainsi qu’un endroit pour les lanceurs de balle-molle et de baseball.

Au deuxième étage, une glace synthétique permettra notamment aux gardiens de but de pratiquer leur art 12 mois par année.

Un gymnase plus traditionnel vient compléter le complexe de 3600 pieds carrés.

L’histoire de la fondatrice de Dugout sports training facility, Kelly Snowdon, n’est pas banale.

Comme ses sœurs Jenny, Jessica et Brittney, Kelly a passé une partie de sa jeunesse dans des équipes de ringuette.

Mais la jeune femme âgée de 28 ans a sombré dans une sévère dépression, en plus de souffrir de graves troubles d’anxiété, à la suite d’un abus mental vécu dans son ancien milieu de travail.

Même si elle se dit sur la voie de la guérison, chaque journée représente un nouveau défi pour la femme d’affaires originaire de Moncton.

«J’ai dû trouver une façon de pouvoir recommencer à travailler, même si je n’étais pas complètement guérie», explique-t-elle.

«Avec mon copain (qui préfère ne pas être identifié), nous avons lancé l’idée de créer notre propre entreprise, un peu à la blague. Mais moi, j’étais sérieuse.»

Kelly Snowdon a aussi recommencé à jouer à la balle-molle l’été dernier.

«Quand je n’allais pas bien, le terrain de balle molle était un endroit qui me permettait de me détendre, un endroit confortable. Ces parties me faisaient beaucoup de bien, autant physiquement que mentalement», raconte-t-elle.

L’idée de faire une place aux lanceurs et aux frappeurs de son sport favori s’est donc imposée d’elle-même.

Dugout sports training facility comprend un tunnel de 33 pieds et un autre de 60 pieds, ce qui inclut des monticules pour les lanceurs et deux machines pour lancer des balles.

Le deuxième étage de l’édifice comprend une glace synthétique pour les joueurs de hockey.

«C’est le plus près qu’on peut trouver d’une vraie glace. En fait, ce genre de surface vous fait travailler un peu plus fort parce qu’il y a plus de friction», mentionne Kelly Snowdon.

Cette surface est déjà très populaire chez les gardiens de but qui veulent perfectionner leur technique.

Un gymnase vient compléter le paysage de ce complexe unique en son genre dans les Maritimes.

L’ancienne joueuse de ringuette se dit très fière du résultat.

«Nous avons investi beaucoup d’argent pour que les gens qui utilisent nos installations se sentent un peu comme chez eux. Nous voulons que ce soit un endroit chaleureux.»

Les installations risquent d’être passablement occupées au cours des prochaines semaines puisque les Mudcats juniors du Grand Moncton (baseball) ont choisi cet endroit pour tenir la portion intérieure de leur camp d’entraînement.