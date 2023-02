Débat linguistique et menaces: Belle-Baie s’attaque au problème de front

Les élus de la Ville de Belle-Baie accélèrent le pas afin de doter la municipalité d’une politique linguistique.

La municipalité de la région Chaleur est aux prises depuis le début du mois avec de vives tensions linguistiques qui ont trait à l’utilisation du français comme langue d’usage au sein de l’appareil municipal.

Cible de propos haineux véhiculés sur les réseaux sociaux et de menaces à l’endroit d’élus, la Ville de Belle-Baie a décidé à la fin de la semaine dernière de suspendre sa page Facebook jusqu’à nouvel ordre.

«Ce débat linguistique est imprégné de haine et d’injures. Nous avons une tolérance zéro pour toute forme d’intimidation et la police a été informée», avait souligné le directeur général de la municipalité, Paolo Fongemie, afin de justifier la décision de l’administration municipale.

À défaut de célébrer la fête de la Saint-Valentin, les élus ont plutôt tenu une réunion spéciale mardi soir afin de se pencher sur le dossier qui dépasse largement les frontières de Belle-Baie.

«Il y a eu de bonnes discussions… Nous avons vite réalisé qu’il fallait une politique linguistique plus tôt que tard et le travail commence dès maintenant», a confié le maire Daniel Guitard au lendemain de la rencontre.

Les élus ont convenu de maintenir pour l’instant la suspension du compte Facebook et de tenir une autre réunion de travail à ce sujet dès vendredi.

«Le comité qui doit se pencher sur la question a été élargi et compte maintenant quatre membres au lieu de deux. Le travail sera mieux partagé et il sera ainsi possible de récolter le plus d’opinions possible», a ajouté le maire de la nouvelle municipalité issue de la fusion des municipalités de Beresford, de Petit-Rocher, de Pointe-Verte, de Nigadoo et des districts de services locaux voisins.

Daniel Guitard a indiqué que le conseil municipal entend se doter d’une politique linguistique dans des délais plus courts que ceux prévus à l’origine.

«On a besoin d’une politique unique qui va englober tous les mécanismes de communication de la municipalité», a souligné l’ancien député provincial de la circonscription Restigouche-Chaleur.

«Tous les commentaires des gens qui nous dirigent dans une direction ou une autre sont bons et on veut les entendre», a ajouté le maire de Belle-Baie.

Le chercheur et spécialiste des croyances collectives, de la violence politique et de l’extrémisme Gilbert McLaughlin suit avec attention le débat qui fait rage à Belle-Baie, même s’il réside désormais en Angleterre, à plus de 2500 km de la municipalité acadienne.

«Il faut savoir que les médias sociaux laissent une place importante aux débats sensibles comme celui qui se déroule à Belle-Baie. Ce n’est pas unique aux questions linguistiques, ça se voit dans des sujets délicats comme ceux de l’avortement et de la vaccination», a affirmé le sociologue d’origine acadienne.

Le natif de Tracadie est loin d’être surpris du fait que plusieurs propos haineux et critiques proviennent de personnes qui ne résident même pas à Belle-Baie.

«C’est difficile à comprendre… Ça serait bon de savoir ce qui les choque tant dans leurs valeurs morales et dans leur identité à travers des arguments qui ne sont pas toujours logiques», a indiqué Gilbert McLaughlin.

«Ce qui m’intéresse beaucoup dans tout ça, c’est le mouvement social. On peut voir depuis les dernières années que le mouvement anti-francophone est de plus en plus fort au Nouveau-Brunswick. Je me pose certaines questions…»

Questionné à savoir si le village voisin de Belledune pourrait offrir des services en français à sa population qui est composée de 15% de francophones si Belle-Baie décidait d’accommoder sa population anglophone, le maire Paul Arseneault n’a pas répondu aux questions de l’Acadie Nouvelle.

Au quotidien, la Ville de Belle-Baie et ses commerçants offrent tout de même des services en anglais à sa population, quand il y a demande en ce sens.

La Loi sur les langues officielles et les services municipaux et régionaux stipule que les municipalités qui ont une population de langue officielle minoritaire atteignant au moins 20% de la population totale doivent fournir des services en français et en anglais.

Avec un peu moins de 10% de sa population qui s’exprime en anglais, Belle-Baie n’est pas assujetti à cette loi.