Fermeture d’Alcool NB: la survie de la Coopérative est en jeu à Rogersville

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La fermeture du magasin d’Alcool NB à la Coopérative de Rogersville est inquiétante pour l’avenir de la seule épicerie de Nouvelle-Arcadie.

Le président du conseil d’administration de la Coopérative de Rogerville, Fernand Gaudet, a sollicité l’appui du conseil municipal de Nouvelle-Arcadie mardi soir, lors d’une réunion publique.

«J’ai parlé du processus qui avait été enclenché par la Société d’alcool du Nouveau-Brunswick et la soumission que nous avons présentée. Je leur ai fait part de l’information que nous avions reçue en décembre 2022 où nous n’avons pas été retenus pour continuer la gestion de l’agence à la Coopérative de Rogersville», explique M. Gaudet.

Il a informé le conseil sur les effets possibles concernant la perte de ce service. Les épiceries les plus près se trouvent à Miramichi, à 25 minutes en véhicule, ou à Saint-Louis-de-Kent.

«La Coopérative de Rogersville est dans une région rurale où la population est éloignée de tous les autres centres, fait-il remarquer. Donc, si on perd l’agence… On ne dit pas que ça va fermer, mais ça va être beaucoup plus difficile à gérer sur le plan financier, c’est certain», ajoute-t-il.

La vente d’alcool compte pour environ 25% des achats effectués à la Coopérative.

«On fait des ventes annuelles de six à sept millions $, c’est facile de faire les calculs», dit-il.

«Les ventes d’alcool de la dernière année se chiffraient à peu près à 1,8 million $. C’est quand même considérable», rappelle le président du conseil d’administration.

«On est en train d’essayer de faire pression auprès des instances gouvernementales pour voir s’il n’y a pas lieu de revoir cette décision, mais ce n’est pas chose faite», avise-t-il.

Il affirme que le temps est peut-être venu de remettre en question le processus d’évaluation des soumissions de la Société des alcools.

«Dans le processus de sélection, il y a des critères bien précis, mais on accorde aucun point pour la qualité des services rendus lors du dernier contrat. On a eu trois différents contrats dans les 14 dernières années: un contrat de 10 ans, une prolongation de trois ans, et une autre d’une année», précise Fernand Gaudet.

Selon ce dernier, la Coopérative de Rogersville, qui compte 1500 membres actifs, est associée de différentes façons à Alcool NB depuis environ 25 ans.

La Coopérative a obtenu une extension de six mois. Elle pourra donc vendre les produits d’Alcool NB jusqu’à la fin juin.

Le conseil municipal de Nouvelle-Arcadie appuie la Coopérative de Rogersville dans ses démarches.

«Si on avait d’autres épiceries, c’est sûr et certain qu’on ne s’en mêlerait pas comme conseil», déclare le maire Jimmy Bourque.

À l’instar du président de la Coopérative de Rogersville, il souhaite que le gouvernement révise le processus d’évaluation des appels d’offres d’Alcool NB.

«La Coopérative appuie notre bibliothèque publique. Ils font des dons avec la Loto-Coop. Ce sont des sous qui ne vont plus être là», fait remarquer le maire, advenant la fermeture de la Coopérative.

Le président de la Chambre de commerce du Grand Rogersville, Alain Lamarre, a fait savoir que son organisation allait faire pression pour renverser la décision rendue, dans le but de sauvegarder la seule épicerie de Nouvelle-Arcadie.

«Ça nous préoccupe beaucoup», confie-t-il.

Précisions d’Alcool NB

Alcool NB Liquor (ANBL) a indiqué par courriel que «dans le cadre de son processus commercial normal», lorsque les contrats d’agence approchent de la fin dans leur durée, ANBL lance un appel d’offres, comme le prévoit la loi sur les marchés publics.

«Lorsqu’un contrat est sur le point de se terminer, les agents sont informés qu’un processus d’appel d’offres sera lancé et ont la possibilité de faire une nouvelle offre», mentionne la spécialiste des communications à ANBL, Emilie Dow.

Selon ANBL, le mécanisme d’appel d’offres se fait par le biais d’un processus de demande de propositions impartial et prescrit via la plateforme du Réseau des possibilités d’affaires du Nouveau-Brunswick (RPANB).

Les candidats doivent répondre aux exigences obligatoires décrites dans la demande de propositions, puis l’évaluation se fait par pointage de divers critères, par exemple: visibilité de la circulation, heures d’ouverture, espace de rangement, espace de la chambre froide, sélection d’alcool, stationnement disponible, expérience antérieure en matière de commerce et de vente au détail, etc.

«Le processus d’appel d’offres est créé pour garantir l’équité et la cohérence. Rogersville Plaza Ltd. s’est vu attribuer l’agence de Rogersville», informe la porte-parole d’ANBL.

Réunion d’urgence

Les membres de la Coopérative de Rogersville sont invités à assister à une réunion importante au sujet de la fermeture de l’agence d’Alcool NB le jeudi 16 février à compter de 18h30 à la cafétéria de l’école Étoile de l’Acadie.