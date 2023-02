Hausses de taxe en raison d’un manque à gagner de près de 500 000$ à Caraquet

Depuis plusieurs semaines, le maire de Caraquet prépare le terrain pour une hausse des taxes municipales. On y est.

Le premier budget présenté à la nouvelle municipalité par le gouvernement provincial comprend un manque à gagner de 469 213$ (278 837$ pour Caraquet et Bas-Caraquet et 190 376$ pour les anciens DSL).

Afin de combler ce trou béant dans les finances de la ville, l’administration municipale doit se résigner à puiser dans les poches de ses citoyens et citoyennes.

L’augmentation sera de 0,05$ par 100$ d’évaluation pour les territoires de Caraquet et de Bas-Caraquet.

Pour les anciens DSL (soit Saint-Simon, Pokesudie, Évangéline, Pokemouche, Landry et Village Blanchard), la hausse sera de 0,12$ par 100$ d’évaluation foncière.

Il ne s’agit d’une surprise pour personne puisque Bernard Thériault l’avait annoncé lors d’une tournée en novembre dernier.

Le nouveau taux de taxation sera de 1,55$ à Caraquet, 1,49$ à Bas-Caraquet, 1,26$ à Landry, 1,21$ à Pokesudie, 1,13$ à Saint-Simon et Village Blanchard et de 1,17$ à Pokemouche ainsi qu’à Évangéline.

«Il a fallu tenir compte du fait que les régions non incorporées ont des évaluations foncières qui sont probablement entre la moitié et le tiers de celles de la ville de Caraquet», explique le maire.

«Autrement dit, pour ramasser un dollar de taxe à Saint-Simon, il faut que le taux de taxation soit trois fois celui de Caraquet. Il faut prendre ça en considération.»

La préoccupation principale de l’administration municipale est d’offrir des services égaux et équitables pour tout le monde.

«Nous avons décidé de maintenir les services au même niveau qu’ils le sont présentement. Sauf qu’il nous manque un demi-million de dollars à la suite de la fusion», mentionne Bernard Thériault.

Le budget global de la municipalité se chiffre à 11 990 000$, soit 2 218 000$ pour l’administration, 3 millions $ pour la police et les pompiers, 3 091 000$ pour les transports, l’entretien et les travaux publics, 1 857 084$ pour l’urbanisme, la CSR et la cueillette de déchets et 1 386 883$ pour les services récréatifs et culturels.

Le maire affirme qu’il n’y aura pas de grogne dans son fief puisque les gens comprennent la situation.

«L’augmentation de la taxe est exactement dans la même proportion que les gens contribuent au gouvernement de la nouvelle municipalité, soit à peu près 68% pour la ville de Caraquet, 20% pour la région de Bas-Caraquet et le reste vient des régions non incorporées», explique-t-il.

«Je pense que tout ça est très équitable. La dernière chose qu’on voulait faire, c’est d’étrangler la nouvelle municipalité. Nous sommes confortables avec une base financière solide pour bâtir cette nouvelle entité»

Selon lui, il ne s’agira pas d’une tendance récurrente, sauf que quelques DSL fusionnés à la nouvelle municipalité verront une augmentation de quelques sous l’année prochaine.

Bernard Thériault estime avoir fait preuve de transparence tout au long du processus.

«On a fait ça sans avoir de secrets pour personne. Des augmentations de taxes, il y en a. Est-ce une bonne nouvelle? Bien sûr que non. Cependant, on part avec la prémisse qu’on veut que notre municipalité fonctionne», avance le maire de Caraquet.

«Si on s’était lancé dans une approche où on ne pouvait même pas en partant mettre de l’huile dans la fournaise de l’hôtel de ville, on serait bien mal parti.»