Le gouvernement Higgs prévoit maintenant un surplus de 863 millions $

Le gouvernement Higgs prévoit terminer l’année avec 862,6 millions $ en trop dans ses poches. L’essentiel de cette somme sera utilisé pour rembourser la dette publique.

Il s’agit d’un écart de 827 millions $ par rapport au surplus de 35 millions $ inscrit au budget.

Si cette prévision s’avère vraie lorsque les états financiers auront été vérifiés d’ici quelques mois, il s’agira d’un autre surplus historique, après le surplus record de 777 millions $ de l’an dernier.

Les revenus de la province ont bondi de plus d’un milliard de dollars, tandis que ses dépenses ont augmenté de 240 millions $ par rapport au budget.

Selon le ministre des Finances, Ernie Steeves, cet écart s’explique par une croissance plus forte que prévue de l’économie, de la population et des revenus, ce qui a augmenté les revenus tirées de l’impôt sur le revenu des sociétés, sur le revenu des particuliers et la taxe de vente harmonisée (TVH).

Selon les prévisions du ministère, la dette nette devrait atteindre 11,6 milliards $, soit 749,5 millions $ de moins d’une année à l’autre.

Le ministère prévoit une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de 2,2 pour cent en 2022, et les prévisionnistes du secteur privé estiment que le PIB réel connaîtra une croissance de 2,0 pour cent, d’après un communiqué du gouvernement du N.-B.