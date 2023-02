Le hockey sur étang est devenu un incontournable dans la Péninsule acadienne

Les tournois de hockey sur étang de Tracadie et de Caraquet sont maintenant des choses du passé et le bilan, malgré les caprices de Dame Nature, est plutôt excellent.

À Tracadie, le président du tournoi Daniel Haché et son équipe ont dû se retrousser les manches comme jamais pour s’assurer que l’événement ait lieu.

Le temps doux de la mi-janvier a ainsi forcé les organisateurs à condenser le tournoi en deux jours au lieu des quatre qui sont normalement au programme.

«Lorsque je me suis levé, le mercredi matin, il y avait un bon pouce d’eau sur les huit glaces, raconte Daniel Haché. Nous ne savions pas trop quoi faire. Cependant, en regardant la météo, nous savions que la température allait refroidir dans les jours suivants. Nous avons donc pris le risque d’aller de l’avant malgré tout.»

Daniel Haché soutient que sans les neuf employés de la municipalité pour s’occuper de la refonte des huit glaces, jamais le tournoi n’aurait été présenté. Pas moins de 41 équipes y ont pris part et plusieurs activités connexes étaient aussi à l’affiche, dont des feux d’artifice et une multitude de jeux pour les enfants.

«Tous les gars ont dû travailler au moins 80 heures cette semaine-là pour s’assurer qu’il y ait un tournoi. Ils ont été exceptionnels. Je remercie le bon dieu d’avoir été sur la bonne étoile», mentionne avec humour Haché, qui a également tenu à souligner le travail des 11 autres membres du comité d’organisation.

«Même si ç’a été tout un travail de condenser 82 matchs en 42 heures, ç’a été un gros succès. Tous les chalets du Villégiature Deux Rivières ont été loués et les familles ont eu du plaisir. C’était la 10e année du tournoi et c’est devenu une activité importante pour la municipalité», termine Daniel Haché.

Du côté de Caraquet, où la 4e édition a attiré 23 équipes en fin de semaine dernière, le porte-parole de l’événement Daniel Landry n’a que du positif à rapporter.

Selon lui, la popularité du tournoi Hockey Au Quai de Caraquet se mesure davantage au niveau de son rayonnement que pour son nombre d’équipes.

«Parce qu’il propose un décor unique, le tournoi est devenu un événement plus grand que nature, affirme Daniel Landry. Je veux dire par là qu’il est plus grand en images qu’en réel. Nous le voyons par les réactions des gens dans les médias sociaux, c’est une activité qui apporte de la joie et de la gaité. Nous avons grand besoin de ça de nos jours.»

Il est vrai que le tournoi Hockey Au Quai possède un cachet spécial avec le quai et les bateaux faisant partie du décor. C’est sans oublier l’incontournable sculpture de glace géante de Jean Pascal Brideau qui attire plusieurs curieux.

«Le succès de notre tournoi repose sur le partenariat de plusieurs entités, que ce soit la Ville de Caraquet, le comité du port, Pêches et Océans Canada et tous nos partenaires. Notre événement est très communautaire», soutient Daniel Landry qui, en plus de représenter la municipalité, se veut le responsable du financement de l’événement.

Le Création MR (en rouge) a remporté les grands honneurs du tournoi de Tracadie (catégorie compétitive). – Gracieuseté Les gagnantes de la division féminine du tournoi de Tracadie (en blanc) et les finalistes.- Gracieuseté

En bref… Les Pitounes ont remporté la finale féminine du tournoi Hockey Au Quai en défaisant en finale les Ice Holes au compte de 22 à 18. Au niveau compétitif, la palme est allée au Young Blood qui a eu raison des Timbits 27 à 11. Les finales récréatives ont par ailleurs été gagnées par les Brasseux d’la Côte (gain de 18 à 11 contre les Fantastiques) et les Acadiens de la PLM (gain de 9 à 7 face aux North Stars en prolongation)… En ce qui concerne le tournoi de Tracadie, la Création MR a triomphé devant le Moosehead au niveau compétitif, les Glorieux ont été couronnés dans la division 1 récréative face aux Soinceux, les Rookies l’ont emporté devant le UNI-2 dans la division 2 récréative, le Ice Baby a gagné la division féminine contre les Rouillées et l’équipe Patine-Poutine s’est imposée au niveau scolaire devant WAL…