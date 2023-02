N.-B.: le nombre d’enfants pauvres a baissé grâce à Ottawa

L’association Human Development Council observe que le nombre d’enfants en situation de pauvreté a diminué en 2020 au Nouveau-Brunswick. L’organisme attribue cette réussite au gouvernement fédéral. Il craint toutefois le retour de la misère.

Environ 17% des enfants du Nouveau-Brunswick ont vécu dans la pauvreté en 2020. La proportion était de 22% l’année précédente. Ainsi, le nombre total d’enfants dans la misère est passé de plus de 30 000 à 23 000 pendant la période, selon l’association Human Development Council (HDC).

Cependant, l’organisme situé à Saint-Jean pense que ce résultat est éphémère. Il indique que les programmes sociaux mis en place par le gouvernement fédéral pendant la pandémie de COVID-19 a retiré 10 300 enfants de la misère dans la province. Ces aides ont disparu depuis.

L’inflation est aussi devenue très forte en mai 2020, aggravant sévèrement le niveau d’endettement des 20% des ménages les plus pauvres du Nouveau-Brunswick.

«Les taux de pauvreté des enfants reviendront probablement aux niveaux prépandémiques, laissant les enfants et les familles du Canada dans une situation plus difficile, craint le HDC. La réduction et l’élimination de la pauvreté des enfants doivent demeurer une priorité pour les gouvernements fédéral et provinciaux au cours de la prochaine année.»

Allocations efficaces

L’association pense que les programmes sociaux fédéraux constituent un outil très efficace pour réduire la pauvreté: allocation canadienne pour enfants, assurance-emploi, crédit de TPS/TVH et allocation canadienne pour les travailleurs.

Le groupe de pression constate que sans l’allocation canadienne pour enfants, par exemple, 14 020 enfants supplémentaires auraient vécu dans la pauvreté en 2020 au Nouveau-Brunswick. Au total, il calcule que les aides gouvernementales ont retiré 33 000 enfants de la misère cette année-là dans la province.

HDC admet que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a fait des efforts aussi, même s’il les juge insuffisants.

L’équipe de Blaine Higgs a réformé l’assistance sociale en 2021. Elle a assoupli les critères donnant droit aux prestations. Les bénéficiaires peuvent par exemple gagner un salaire de 500$ par mois et recevoir une pension alimentaire pour enfant sans pénalité.

Les progressistes-conservateurs ont aussi indexé les taux d’aides sociales à l’inflation. Ils ont par ailleurs annoncé une hausse du salaire horaire minimum, qui atteindra 14,75$ en avril.

«Sans les transferts gouvernementaux, le taux de pauvreté des enfants au Nouveau-Brunswick serait de 40,2%, soit 23,6 points de pourcentage de plus que le taux officiel», souligne HDC.

Plusieurs inégalités

L’organisme exhorte le Nouveau-Brunswick et le Canada à investir davantage dans les programmes sociaux et à augmenter certains impôts, en tenant compte des inégalités.

Il remarque que les enfants des minorités visibles et des Autochtones vivent plus souvent dans la pauvreté (dans un tiers et un quart des cas respectivement). Il observe également que 38% des enfants des familles monoparentales souffrent de la misère, comparé à 7% des enfants de couples.

HDC pointe aussi des disparités géographiques. La proportion d’enfants dans la pauvreté est de 38% à Saint-Louis-de-Kent, 36% à Belledune, 26% à Campbellton, 25% à Bathurst, 24% à Saint-Jean. Elle est de 10% à Dieppe.

Garderies abordables

Le groupe de pression encourage aussi la création de services de garderie abordables. Il estime que ceux-ci sont à la portée des familles du Nouveau-Brunswick, grâce à une entente de la province avec le gouvernement fédéral.

Ottawa et Fredericton ont promis une baisse des prix de ces services de moitié pour la fin de l’année 2022, puis leur fixation à 10$ par jour à partir de 2026.

L’association de Saint-Jean note que le gouvernement provincial doit maintenant encourager la création de places en garderie.

Celui-ci souhaite en créer 3400 d’ici 2026, pour faire passer le taux de couverture des enfants d’âge préscolaire par les garderies agréées de 47% à 59%. Il veut aussi maximiser l’utilisation de 2000 places existantes, mais inoccupées.

HDC mesure la pauvreté en utilisant une méthode appelée mesure de faible revenu. L’organisme identifie les familles gagnant un revenu inférieur à la moitié du revenu médian, en tenant compte de leur taille.