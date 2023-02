Bruit à Tracadie: les amateurs de VTT blâment «une dizaine de cabochons»

Des voix discordantes se sont fait entendre à propos des VTT, lundi, à la réunion ordinaire du conseil municipal de Tracadie.

Le 6 février, le conseil avait longuement discuté d’une pétition émanant de résidents de la rue Brideau, qui se disaient dérangés par la circulation des véhicules hors route devant leurs propriétés. Cette semaine, ce fut au tour des citoyens de prendre la parole.

«La pétition, c’est pas seulement pour le bruit, a déclaré Fernand Losier, l’un des citoyens concernés. On parle juste du bruit, du bruit et du bruit, mais on a un foyer de soins spéciaux, on a l’Aquaparc. L’été, les gens passent en bicyclette et on a seulement quatre pieds pour marcher. L’autre côté, on n’a qu’un pied, et c’est de la garnotte (du gravier). La route n’est pas faite pour ça.»

Norma McGraw, de Petit-Tracadie, a ensuite lu une lettre qui demande la «déviation des VTT de la rue Brideau».

«Nous, les citoyens de la rue Brideau, nous avons perdu notre tranquillité et on se fait régulièrement réveiller la nuit par le bruit de leur déplacement. Nous subissons la circulation des VTT le jour comme la nuit et la plupart ne respectent pas la vitesse, surtout la nuit, qui est de 40 km.»

Les pétitionnaires soutiennent qu’il n’est pas logique d’autoriser le passage des VTT «dans une rue où se trouvent un foyer de soins, un club d’âge d’or, et surtout une circulation accrue, l’été, de piétons, de coureurs, de cyclistes.»

Roland Thériault, le président du club VTT La Randonnée Nord-Est, était présent à la réunion, ainsi que plusieurs passionnés de ce sport. Selon lui, les contrevenants ne sont pas membres de son club, et il suggère en guise de solution d’accroître la surveillance.

«La GRC essaie tant bien que mal de faire le travail, a-t-il dit, mais à cause du manque de personnel et de financement, elle n’a pas les ressources nécessaires pour arrêter les délinquants qui se promènent à toute heure de la nuit, qui n’ont pas d’immatriculation, d’assurances, de « passe » de sentier et de pots d’échappement légaux.»

M. Thériault a aussi usé de chiffres. Il a opposé les quarante signataires aux 564 membres de son organisme, aux 335 km de sentiers entretenus par ces derniers et aux 41 millions $ générés par les VTT dans la Péninsule acadienne.

Robert Lavoie, vice-président de la même organisation, a enchaîné en des termes similaires.

«Le monde (les adeptes du VTT) qui arrête au Canadian Tire pour acheter de l’essence, qui arrête dans nos restaurants, le Pizza Delight, le Subway et ainsi de suite… c’est bien beau de vouloir bannir tout ce qui fait du bruit, mais moi je serais curieux de savoir ce que ces commerces-là en pensent.»

«Le bruit, c’est regrettable, mais nous bannir n’est pas la solution. Il faut plutôt motiver les agents de la GRC et leur dire: « faites votre travail, allez arrêter les pompons qui se promènent dans le coin ». Ce n’est pas une centaine de gars et de filles qui sont cause de problèmes; ils sont peut-être une dizaine de cabochons.»

M. Lavoie a ajouté que la pratique de ce loisir, tout comme les véhicules en question, a évolué.

«(Ceux qui ne font pas de VTT) croient qu’on se promène avec des trois-roues qui n’ont ni suspension ni lumières (phares). Aujourd’hui on parle de machines qui coûtent 35 000$, 40 000$, 55 000$. Ce sont pratiquement des petites voitures. Rouler dans la rue avec un VTT aujourd’hui, c’est aussi sécuritaire qu’une voiture.»