Les Dieppois s’attendent à plus d’installations sanitaires dans les parcs

Dieppe devient l’une des rares municipalités en Amérique du Nord à se doter d’un plan et d’une stratégie pour les installations sanitaires dans ses 47 parcs.

L’adoption de ce plan fait suite à une étude réalisée par la firme Fathom Studio, de Halifax.

Le conseil municipal n’a d’ailleurs pas tardé à mettre ce plan en action en annonçant la construction d’une structure sanitaire permanente au parc Dover.

Ce projet coûtera un peu plus de 600 000$ et la construction devrait débuter en mai.

Une structure similaire verra aussi prochainement le jour au parc Lakeburn.

Trois toilettes plus modestes seront érigées à différents endroits le long du sentier qui borde la rivière Petitcodiac.

La facture totale pour ces cinq structures permanentes s’élève à 1,4 million $.

«Les installations sanitaires sont devenues une partie vitale des villes modernes», explique Adam Fine, de la firme Fathom Studio.

«Les gens s’attendent à en trouver un peu partout dans les sentiers et les parcs, que ce soit des résidents ou des visiteurs. Plus les gens passent de temps dans les parcs, plus ils ont besoin de ces installations et des abreuvoirs.»

La première étape, selon lui, est d’établir les priorités de la municipalité en se basant sur l’emplacement et la taille des parcs.

Il suggère aussi l’installation de panneaux pour indiquer l’emplacement des installations et la distance pour s’y rendre, particulièrement dans le cas de sentiers.

La ville de Dieppe entend prioriser des bâtiments qui n’abriteront non seulement des salles de bain, mais aussi des abreuvoirs et des éviers pour que les adeptes des pique-niques puissent laver leur vaisselle.

Pour les parcs plus petits, l’utilisation des toilettes chimiques va continuer.

Le chef de direction du service des opérations, Raymond Bourque, se réjouit de voir que le conseil a décidé d’aller de l’avant avec ce plan de cinq ans.

«On a toujours osé essayer des choses à Dieppe! On n’invente pas la roue. On regarde ce qui se passe ailleurs et on note les bonnes idées. On aime bien faire les choses», souligne-t-il.

«Nous sommes tombés sur la stratégie de la ville de Halifax par hasard et on a trouvé ça très intéressant. Ils ont un plan de cinq ans au niveau des services sanitaires. On avait l’habitude de louer des toilettes portables mais avec la pandémie, ce n’est peut-être plus acceptable comme façon de faire», ajoute-t-il.

Des installations permanentes existent déjà dans les endroits les plus achalandés, comme le parc Rotary à Saint-Anselme et la Place 1604.

«Le parc Dover est un endroit qu’on avait identifié dès la construction. On savait qu’il y avait un besoin pour ce genre de structure permanente», précise Raymond Bourque.

Dans le cas des sentiers, la municipalité n’a pas encore arrêté son choix.

«On n’a pas encore identifié les trois emplacements.On doit aller voir sur lieux pour déterminer à quels endroits ce serait faisable.»

Les parcs de Dieppe occupent un total de 189 hectares et comptent 38 kilomètres de sentiers (15 kilomètres vont s’ajouter à ce total sous peu).