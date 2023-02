Les sœurs Caron de Dalhousie font exploser la banque à Family Feud

Cinq sœurs originaires de Dalhousie ont effectué un passage remarqué cette semaine au jeu télévisé Family Feud diffusé sur les ondes de la CBC. Elles ont remporté à trois reprises le gros lot final.

La famille Caron, c’est Mary, Martine, Mona, Linda, Lise.

Elles sont devenues, mercredi, la première équipe a remporté à trois reprises le jeu final – d’une valeur de 10 000$ chacun – depuis la toute première saison de l’émission qui en est, cette année, à sa quatrième. Les participantes néo-brunswickoises sont ainsi reparties avec un total de 30 000$ en gain, soit le maximum possible.

Les cinq sœurs étaient en réalité six puisque l’une d’entre elles, Thérèse, agissait à titre de substitut.

Mais qu’est-ce qui a poussé ce groupe à participer à cette émission sur la chaîne nationale?

«Ce sont mes sœurs Martine et Lise qui voulaient organiser quelque chose pour la famille. Elles sont venues avec la suggestion de Family Feud. Elles ont envoyé une démo, mais on ne pensait pas réellement être sélectionnées», avoue en entrevue Linda Bernatchez, l’une des heureuses gagnantes.

Celle-ci en était à sa première apparition à la télévision, une expérience aussi stressante qu’excitante.

«Disons que ce fut toute une aventure. On allait vraiment là pour l’expérience, pour avoir du fun entre nous. Et on en a eu! L’argent, c’est un bonus», ajoute l’infirmière à la retraite, notant qu’elle entend utiliser sa part des gains pour assister au mariage de son fils cet été au Mexique.

Du plaisir, les sœurs semblent en effet en avoir amplement, au point où l’une d’entre elles, Mona, a failli en perdre la voix pour la dernière émission.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Family Feud, il s’agit du pendant anglophone de La guerre des clans diffusé pendant de nombreuses années au Québec. Deux équipes s’affrontent et tentent de deviner les réponses les plus populaires de questions préalablement posées par sondage. La famille Caron a d’abord croisé le fer avec les Oppong de Montréal, ensuite les Gorbahn de la Colombie-Britannique et finalement les Lasmin de l’Ontario. Chacun de ces duels a été chaudement disputé. Deux d’entre eux se sont même terminés en prolongation.

Bien que diffusés cette semaine, les trois épisodes ont été tournés en octobre 2022 à Toronto. C’est donc dire que les participantes ont dû garder précieusement le secret du dénouement pendant plusieurs mois.

Aujourd’hui, seulement deux des six sœurs Caron sont toujours résidentes de Dalhousie, soit Linda et Thérèse. Martine et Mona demeurent dans la région de Sussex, Mary est à Moncton et Lise à Ottawa. Malgré cela, elles représentaient fièrement leur ville natale. Il faut dire que leur nom est associé dans cette communauté à un véritable monument, soit la Salle de quilles Caron. Montée par leur père, l’entreprise fut reprise par Mona pendant 35 ans.

«Je ne mentirai pas, quand je suis arrivé sur le plateau et que j’ai vu Dalhousie sur l’écran, ça m’a fait quelque chose. J’étais fière de représenter mon coin de pays», souligne Mme Bernatchez.

Sur une note plus personnelle, Linda révèle qu’elle s’était fixé un objectif bien précis, soit de répondre à toutes les questions avant l’expiration du délai et l’apparition du fameux X. Et elle y est parvenue, quoique ses réponses ont rarement atteint la cible.

«Je n’ai pas répondu correctement bien souvent, c’est vrai, mais ce n’est pas grave. Mes sœurs étaient là», lance-t-elle en riant.

Maintenant qu’elles ont réussi leur passage au petit écran, est-ce que les sœurs Caron ont un autre objectif en tête?

«On a tellement eu de plaisir à faire ça que si on venait qu’à avoir la chance de faire quelque chose d’autre, je suis certaine qu’on embarquerait toutes dans l’aventure», répond Mme Bernatchez sans aucune hésitation.

À court terme, les sœurs ont un plan pour cet été. Elles comptent se rencontrer chez elles, à Dalhousie, et prendre part au défilé du Festival Bon-Ami sur un char aux couleurs du jeu télévisé.

«Ça serait vraiment drôle», lance Mme Bernatchez.