Shediac cherche à accommoder ses conseillers municipaux anglophones

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Par la force des choses, la question linguistique s’est invitée au conseil municipal de Shediac depuis les élections de novembre dernier.

Quelques réunions municipales ont eu lieu à la suite de la mise en œuvre de la réforme de la gouvernance locale. Depuis, quatre nouveaux élus se sont ajoutés au conseil municipal de la capitale du homard.

À ce stade-ci, le nouveau conseil municipal est toujours en période d’adaptation sur le plan technique. Des sièges ont été ajoutés autour de la table du conseil. Le système de son avec micros et traduction est toujours en mode ajustement.

Selon le maire de Shediac, Roger Caissie, les techniciens du son ont travaillé durant la journée même de lundi, soit juste avant la réunion du conseil municipal. Ils étaient toujours sur place en soirée.

Au cours des derniers mois, quelques réunions du conseil ont pris place au Centre multifonctionnel de Shediac durant les travaux à l’hôtel de ville.

Lors de cette réunion ordinaire du 13 février à l’hôtel de ville, le directeur général de la municipalité, Gilles Belleau, a fait part en français de la correspondance reçue.

Les cinq correspondances en question portaient sur un changement de nom de rue, une demande d’achat de terrain et trois autres concernant des demandes d’aide financière.

Le maire a par la suite traduit en anglais les propos du directeur général concernant cette correspondance.

Le conseiller du quartier de Pointe-du-Chêne, Harry McInroy, qui comprend moins le français, a proposé de discuter de la correspondance à une prochaine réunion afin de permettre à l’administration municipale de traduire les lettres reçues du français à l’anglais.

Après quelques interventions, dont celle du conseiller Paul Boudreau qui s’est prononcé contre la proposition, le conseiller Harry McInroy a repris calmement la parole pour mentionner qu’il n’était pas agressif et n’aimait pas la controverse.

«En tant que membre du conseil qui a la même opportunité de comprendre, de contribuer et pour l’équité envers mes électeurs, je crois que c’est évidemment juste que maintenant, en tant que conseil bilingue, vous devez honorer, comme on le fait pour le français, la langue anglaise et le droit des électeurs anglophones», a-t-il exposé.

Il a fait savoir qu’il appréciait les efforts de ses collègues conseillers qui l’aident à suivre la réunion lorsque pour des raisons techniques, la traduction simultanée fait défaut.

Savoir s’adapter

Le maire de Shediac a fait savoir jeudi qu’il fallait essentiellement s’adapter, tout comme d’autres conseils municipaux l’ont fait au cours des années.

«Par exemple à Moncton, il y a des conseillers qui sont francophones et d’autres anglophones. C’est notre cas actuellement», a-t-il dit.

La Ville de Shediac offre la traduction simultanée depuis une vingtaine d’années lors de ses réunions du conseil municipal. «Ça nous permet de fonctionner plus efficacement», a expliqué le maire. La traduction permet ainsi aux membres du public de suivre la réunion dans la langue de leur choix.

«Actuellement, on se retrouve avec deux membres du conseil municipal qui sont plutôt anglophones. Ces conseillers ont besoin de comprendre les documents qui font partie de la réunion. Sinon, ils sont moins capables d’exercer leurs fonctions», a exprimé le maire.

Sans hésitation, Roger Caissie veut accommoder ses nouveaux conseillers.

«C’est tout simplement être juste. Sinon, comment un conseiller peut-il pleinement exercer ses fonctions?», a-t-il admis.

«La correspondance doit nous parler dans les deux langues aussi, a-t-il informé. C’est pour ça que nous allons la faire traduire. C’est la municipalité qui fournira ce service pour que nos membres du conseil puissent pleinement comprendre ce qui est demandé dans la correspondance», a indiqué le maire.

Essentiellement, tout autre rapport ou document qui sera présenté au conseil municipal devra être disponible dans les deux langues officielles.

«Le conseil de Ville de Moncton fait ça depuis des années, la Commission de services régionaux fait ça depuis son insertion en 2013», a exposé Roger Caissie.

«Il faut changer la manière dont on fait les choses. Il faut fournir ce service à nos membres du conseil. C’est primordial», a-t-il insisté.

«Le public peut nous écrire dans la langue de leur choix», a-t-il ajouté.