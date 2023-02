Finalement, seule la façade de l’ancien Collège Notre-Dame d’Acadie sera sauvée

En raison de modifications apportées au projet de modernisation du Centre des pêches du Golfe, à Moncton, la majorité de l’ancien Collège Notre-Dame d’Acadie sera démolie et seule la façade de l’édifice sera préservée.

En avril 2021, le gouvernement fédéral a lancé des appels d’offres visant à retenir les services d’une firme d’architecture et d’ingénierie chargés de la conception des nouvelles installations du Centre d’entreprise des sciences de l’Atlantique.

Lors de la présentation du projet, le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, a expliqué que l’ancien Collège Notre-Dame d’Acadie, qui abrite aujourd’hui les bureaux du Centre des pêches du Golfe, serait rénové. Les nouvelles installations scientifiques du Centre d’entreprise des sciences de l’Atlantique devaient être aménagées dans un nouveau pavillon à l’arrière de l’édifice.

«L’important, c’est de conserver l’enveloppe de l’actuel édifice. Alors, l’aspect historique, les pierres, les fenêtres, tout cela va être protégé», avait expliqué M. LeBlanc.

Dans l’Annuaire des désignations patrimoniales fédérales de Parcs Canada, l’ancien collège, construit en 1948, «est désigné comme un édifice fédéral du patrimoine reconnu en raison de son importance historique, de l’intérêt qu’il présente sur le plan architectural et de la place privilégiée qu’il occupe dans son milieu.»

«Le bâtiment du Centre des pêches du Golfe a été désigné «édifice reconnu » en raison de son importance historique et socioculturelle à titre de premier établissement d’enseignement postsecondaire créé pour les jeunes acadiennes dans leur contexte culturel. Le bâtiment présente un lien direct avec les thèmes de l’éducation supérieure des femmes et de leur avancement dans la société», peut-on lire sur le site des désignations patrimoniales fédérales.

Changements

Les dernières maquettes présentées en décembre par Diamond Schmitt, l’entreprise retenue pour la conception du projet, montrent toutefois que seule la façade de l’ancien Collège Notre-Dame d’Acadie sera conservée.

Interrogé à savoir pourquoi ces changements ont été apportés, un porte-parole de Services publics et Approvisionnement Canada a indiqué dans un courriel que «le projet vise à doubler la taille de l’installation et à créer des laboratoires flexibles et adaptables de classe mondiale tout en donnant la priorité à l’accessibilité et à la durabilité.»

«Par conséquent, il a été déterminé que la modernisation de la structure existante ne nous permettrait pas d’atteindre ces objectifs ambitieux, peut-on lire dans un courriel envoyé au journal. Bien que nous ne soyons pas en mesure de conserver tous les éléments de l’installation d’origine, nous sommes heureux de pouvoir incorporer certains éléments patrimoniaux, comme la façade du bâtiment, afin de commémorer le riche patrimoine et l’importance de l’installation. Le résultat des discussions avec le Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine a également indiqué qu’une approche de commémoration serait la solution la plus appropriée pour ce projet.»

Désormais, il est prévu que le projet va intégrer des éléments patrimoniaux dans la conception de la nouvelle installation. La façade du bâtiment sera donc reconstruite et la réutilisation de matériaux de l’ancien édifice est prévue lorsque cela est possible. L’équipe du projet dit aussi étudier des moyens de mettre en valeur les œuvres d’art et les éléments de conception de différents groupes associés au site, notamment de la communauté acadienne et autochtone. Des consultations à ce sujet sont en cours.

Façadisme

D’après Austin Parsons, professeur d’architecture à l’Université de Dalhousie, à Halifax, les puristes de la préservation du patrimoine n’aiment généralement pas l’approche consistant à ne préserver que la façade d’un édifice patrimonial.

«On peut toutefois débattre à savoir si la préservation de la façade de l’édifice, dans ce cas, n’est pas suffisante pour reconnaître et souligner son importance socioculturelle», dit-il.

John Leroux, historien de l’architecture, partage son avis et juge que la proposition retenue dans les dessins de Diamond Schmitt est réussie.

«Le bâtiment en pierre existant garde une présence en étant placé à une certaine distance en avant de la section plus récente. C’est une bonne chose, car l’ancienne façade ne se fond pas simplement dans la peau de la nouvelle section, mais reste bien en évidence afin de témoigner de son ancienne vocation», analyse M. Leroux.

Paulette Thériault, conseillère municipale de Moncton qui siège au Comité de conservation du patrimoine de la ville, se dit elle aussi satisfaite de l’approche retenue par le fédéral.

«C’est mon opinion personnelle, mais je trouve que c’est un très bon projet qui aura beaucoup de retombées pour la ville, dit-elle. Ils veulent préserver la façade et l’histoire de ce bâtiment va être racontée dans le nouvel édifice, donc je trouve que c’est une approche qui fait preuve de délicatesse.»

Empreinte carbone

De nos jours, la préservation du patrimoine bâti se fait aussi pour des raisons écologiques, ajoute Austin Parsons.

«Les personnes qui travaillent à la préservation du patrimoine ont aujourd’hui tendance à aussi vouloir protéger d’anciens édifices parce que cela a aussi une importance sur le plan climatique», dit le professeur.

Bien que la sauvegarde de la façade de l’ancien collège peut, en principe, être suffisante pour préserver le patrimoine du lieu, la question se pose à savoir s’il est sage, dans une perspective de crise climatique, de procéder à la démolition.

Interrogé à ce sujet, Services publics et Approvisionnement Canada s’est fait rassurant, indiquant que «le projet est réalisé selon une approche de conception intégrée qui tient compte des exigences fonctionnelles et des objectifs gouvernementaux d’écologisation et d’accessibilité.»

«L’installation a besoin d’une enveloppe de bâtiment moderne et économe en énergie, d’un espace au sol flexible pour permettre une adaptabilité future et d’une hauteur suffisante entre les niveaux pour accueillir tous les services mécaniques et électriques nécessaires, ce qui n’est actuellement pas possible avec la structure existante.»