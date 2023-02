Il se construit un chalet de toute beauté dans un ancien silo à grain

En construction, il y a des gens qui se contentent de suivre la méthode classique. Puis, il y en a d’autres, comme Steven Lord, qui, pour reprendre le slogan de la compagnie Apple (Think different), réfléchissent différemment.

C’est dans cette optique que l’homme du Madawaska a décidé de se construire un chalet dans un ancien silo à grain.

Pour ce «patenteux» de nature, le fait de s’aventurer en terrain inconnu n’a pas été une surprise en soi. Il aura toutefois fallu une pandémie et un peu plus de temps libre sous la main pour l’inciter à entreprendre ce projet, en avril 2020.

«Tant qu’à s’isoler et ne rien faire, on a décidé de rendre ce moment plate un peu plus agréable.»

C’est sur une terre transmise dans sa famille depuis quatre générations que M. Lord a décidé de construire son chalet. C’est en se souvenant des histoires de chalet de son grand-père que ce désir d’y construire quelque chose de nouveau sur cette propriété est devenu de plus en plus ancré dans son esprit.

«Je n’ai jamais vu ce chalet-là, mis à part sur des photos, mais mon père l’a vu et, pour lui, c’était important. Il a tout le temps dit qu’il voulait rebâtir un chalet, mais ça n’est jamais arrivé, car le temps passe et on a d’autres occupations.»

Quand il a reçu cette terre de son père, Steven Lord a tenu un discours similaire pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’il décide finalement de passer à l’action il y a deux ans.

À l’origine, le projet n’était pas nécessairement de construire un chalet dans un silo. M. Lord voulait tout d’abord aménager le terrain afin de faire de petits feux de camp en nature, sur le bord de la rivière Verte.

Une fois le terrain préparé, M. Lord a fait installer l’électricité. C’est toutefois en fouillant sur le web que celui-ci est tombé sur la photo d’un silo sur lequel on avait installé une porte et des fenêtres.

«Quand j’ai vu ça, je me suis dit : “je pourrais me faire un chalet à partir d’un silo”. J’aime avoir quelque chose de différent des autres. Il y a de super beaux chalets dans la région, mais ça reste des chalets conventionnels.»

Steven Lord souhaitait également se lancer un défi. Il raconte toutefois que son épouse n’a pas été nécessairement charmée par l’idée.

«Elle a grandi sur une ferme donc, pour elle, un silo, c’est fait pour entreposer du grain. Quand je lui ai parlé de ça, elle m’a trouvé un peu malade», a-t-il confié en riant.

Malgré tout, il est parti à la recherche d’un silo dans les environs. Il l’a trouvé à Siegas, qui se situe maintenant dans la municipalité de Vallée-des-Rivières.

Le cultivateur qu’il a rencontré, qui se servait de son silo comme d’un entrepôt, a finalement accepté de le lui donner, à condition qu’il s’en serve pour bâtir un chalet.

Après avoir démonté la structure pour l’apporter sur son terrain, Steven Lord avait maintenant la lourde tâche de convertir ce bâtiment de tôle cylindrique en quelque chose d’habitable.

Au cours des deux années qui suivirent, ce mécanicien industriel de formation a reçu de l’aide de ses parents, de son fils, de ses voisins et de ses amis.

«Pour moi, c’était un projet familial. Ce n’était pas une “job”. C’était vraiment un projet qui a été plaisant à faire.»

Après avoir coulé une dalle de béton, il a commencé à ériger la structure. Comme le silo n’était pas assez haut pour construire un chalet à deux étages, M. Lord s’est empressé de repartir à la recherche d’un autre grand réservoir. Il en a trouvé un dans le coin de Notre-Dame-de-Lourdes, non loin de l’endroit où il avait déniché le premier.

Selon Steven Lord, l’assemblage n’a pas été le plus grand défi de son projet. C’est plutôt l’aménagement intérieur qui lui a donné du fil à retordre.

«Si quelqu’un m’avait demandé, au départ, comment j’allais faire ça, je n’aurais pas pu lui répondre, car je ne le savais pas moi-même. Des plans pour faire une bâtisse dans un silo, j’en avais pas.»

Steven Lord a, entre autres, scellé le rebord du silo au sol avec du ciment pour empêcher l’eau d’y pénétrer. Il l’a protégé du froid de l’hiver en installant une thermopompe et il a isolé ses murs à l’uréthane. Il a creusé un puits, installé un poêle à bois, aménagé une chambre, un salon et une cuisine. Il a aussi posé un plancher en céramique, un escalier en spirale, en plus d’installer des armoires et des fenêtres, dont une permettant d’observer le ciel étoilé à partir de la chambre à coucher située au deuxième étage du chalet.

«Je voulais aussi lui donner un style Country, donc, mes panneaux d’armoire ressemblent à des portes de grange. Mes poignées ont été faites avec de vrais fers à cheval.»

Il a même installé un téléviseur relié à une caméra posée à l’extérieur qui donne l’illusion d’une fenêtre donnant sur le monde extérieur.

«C’est ma femme qui m’a demandé d’avoir une fenêtre dans la cuisine. Ce n’était pas évident à faire donc j’ai été chercher une télévision et j’ai mis un cadre de fenêtre autour. La télévision est reliée à une caméra qui filme le paysage. Quand on allume la TV, on peut voir la rivière.»

Celui qui s’est fixé un budget d’environ 50 000$ au départ avoue qu’il a arrêté de compter le montant d’argent investi dans le projet après un certain temps.

«J’ai magasiné pas mal sur Facebook, Marketplace et Kijiji pour acheter du seconde main aussi souvent que possible. C’est certain qu’il y a des choses comme le puits, la dalle de béton et l’isolation qui ont coûté un peu plus cher, mais ça ne me dérange pas. J’ai pris mon temps, je n’ai pas eu à emprunter d’argent et je sais que je n’apporterai pas mon argent avec moi quand je vais mourir.»

Pour ce qui est de sa conjointe Paryse, Steven Lord a finalement réussi à la convaincre lorsque le projet a été terminé.

«Elle m’avait lancé un bon défi en me disant que jamais je ne réussirais à la faire coucher dans un silo. Elle respectait mon projet, mais elle m’a dit que je ne réussirais pas à la faire entrer dans ce silo-là. Je savais qu’un coup fini, j’allais réussir à l’attirer.»

M. Lord a réussi son pari puisque lui et son épouse ont passé plusieurs belles fins de semaine dans leur petit havre de paix en pleine nature.

«Mes parents ont aussi passé beaucoup de temps dans les alentours. Ça me rend fier d’avoir pu faire ce projet-là pour eux aussi.»

Le chalet de Steven Lord a certes capté l’attention de beaucoup de gens. Son projet a même fait l’objet d’un article dans le magazineMacLean’s. Il reçoit aussi des demandes de toutes sortes.

«J’ai eu des demandes de gens qui m’ont demandé si je pouvais leur en construire un. D’autres voulaient savoir si je louais mon chalet. Ce n’est pas dans mes plans, car je l’ai fait pour que ma famille et mes amis en profitent. Je n’ai pas fait ça pour faire de l’argent.»