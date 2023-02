Services d’Alcool NB: la Coop de Rogersville souhaite faire renverser la décision

Les membres de la Coopérative de Rogersville ont bien répondu à l’appel concernant l’avenir de leur épicerie, jeudi soir, lors d’une rencontre d’information.

Selon le président du conseil d’administration, Fernand Gaudet, environ 200 personnes se sont déplacées pour en connaître plus sur la situation qui attend les membres.

En décembre 2022, la direction de la Coopérative a appris qu’elle n’avait pas été retenue pour poursuivre la gestion de l’agence d’Alcool NB. La Coopérative a toutefois obtenu une extension de six mois pour continuer d’offrir ce service jusqu’en juin.

«On a atteint l’objectif qu’on s’était donné, soit d’informer les gens de la situation, explique Fernand Gaudet au sujet de la rencontre de jeudi soir. On voulait leur donner un peu d’information concernant ce qu’on faisait comme coopérative pour essayer de faire changer la décision prise par Alcool NB.»

«Chose importante à souligner, nous avions la présence de jeunes adultes, de jeunes familles», ajoute-t-il.

Selon Alcool NB, c’est le gestionnaire d’une station-service Shell, Rogersville Plaza Ltd., qui s’est vu attribuer la gestion de l’agence de Rogersville.

«Ce sont des gens de l’extérieur. C’est une entreprise indépendante qui n’a pas d’implication sociale dans la communauté. Ils exploitent quelque chose de rural, puis finalement c’est une attaque directe ou indirecte à la survie de notre seule épicerie dans la communauté», raconte le président de la Coopérative.

Dans le processus d’évaluation de la Société des alcools, qui est basé sur des critères précis, la Coopérative a bien performé sur certains points, mais moins bien sur d’autres, dont la visibilité de la circulation.

«Ils sont venus mesurer l’achalandage sur la route 126 pendant 24 heures, une journée dans l’année. Ils n’ont pas pris en considération que notre circulation à nous, elle est faite par nos 1500 membres», rapporte le président de la Coopérative.

«Même si les automobilistes circulent sur la 126, ça ne veut pas dire qu’ils vont arrêter au dépanneur Shell pour acheter une bouteille de boisson, défend-il. L’autre facteur où on a moins bien performés, d’après eux, c’est la qualité des services offerts par l’entreprise. Ils nous ont dit que Shell avait plus de services que nous», dit-il.

Le porte-parole de la Coopérative croit toutefois que la Société des alcools a raté des éléments très importants dans son évaluation.

«La valeur sociale de l’entreprise qui gère l’agence, toutes les retombées directes dans la communauté de l’agence, c’est certain que la Coop est impliquée de mille et une manières dans la communauté», communique-t-il.

«Si on sort la liste de dons que la Coop a faits au cours des années, c’est inépuisable, commente-t-il. On a une bibliothèque dans laquelle on a investi 250 000$ via la loto communautaire qui est gérée par la Coopérative et qui appartient aux membres. Ce sont des points importants pour la survie et le bien-être de notre communauté.»

Il fait observer toutefois l’importance d’acheter localement pour maintenir la survie de la seule épicerie à Nouvelle-Arcadie.

«On ne va pas mettre le bobo sur une partie de l’équation. L’équation elle est complète», relate l’ancien directeur d’école.

Prochaine étape

La direction de la Coopérative a l’intention de continuer à faire pression sur les hautes instances gouvernementales.

«On a besoin de nos politiciens, ça, c’est certain», affirme Fernand Gaudet. C’est une décision prise par Alcool NB, mais c’est un bras du gouvernement. Cette décision a été approuvée par le cabinet.»

«On va continuer de travailler avec nos représentants provinciaux pour voir s’il n’y a pas lieu de revisiter cette décision. On pense qu’il manque un élément important. C’est la contribution sociale de l’entrepreneur qui gère cette agence», mentionne Fernand Gaudet.

Selon le maire Jimmy Bourque, les élus de Nouvelle-Arcadie enverront une lettre au gouvernement provincial pour appuyer la Coopérative.

Le maire a nuancé ses propos concernant le nouveau détenteur du contrat d’Alcool NB. «Nous, en tant que conseil municipal, il faut faire attention à ce que l’on peut supporter et non, mais les gens ont le droit de faire ce qu’ils veulent», exprime le maire.

En fait, selon lui, certains membres ont parlé de boycotter Rogersville Plaza.

«On n’encourage pas ça, mais on n’a pas de contrôle sur les gens», avoue Jimmy Bourque.

L’entreprise Rogersville Plaza opère le dépanneur Shell et le restaurant Tim Horton le long de la route 126 à Rogersville.

«Tim Horton et Shell, c’est certain que ce sont des employeurs de la région. Ce sont des payeurs de taxes. Comme conseil municipal, il faut être là pour les protéger aussi. Je n’ai pas de mauvais commentaires à dire envers cette entreprise. Ils ont tout le temps bien respecter les gens», soutient le maire de Nouvelle-Arcadie.

«Je crois qu’ils ne sont peut-être pas au courant du dommage que ça peut faire. C’est sûr qu’ils n’habitent pas ici les propriétaires de cet emplacement. Ils ont des employés et embauchent des gens de la communauté», reconnaît le maire.

«Je ne connais pas les propriétaires, je n’ai jamais eu affaire avec eux. Je ne les ai jamais vus à Rogersville», souligne pour sa part le président de la Coopérative.

Nous avons tenté vendredi d’obtenir plus d’informations au sujet de Rogersville Plaza, mais personne de l’entreprise n’a pas retourné notre appel.