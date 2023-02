Territoires ancestraux: Mi’gmawe’l Tplu’taqnn précise ses demandes

Huit communautés mi’kmaques revendiquent désormais des titres ancestraux sur la quasi-totalité du territoire du Nouveau-Brunswick.

Un regroupement mi’kmaq du Nouveau-Brunswick a formalisé ses démarches afin d’étendre le territoire sur lequel il revendique des titres ancestraux.

Sous l’égide de Mi’gmawe’l Tplu’taqnn, les communautés d’Amlamgog (Fort Folly), Esgenoôpetitj (Burnt Church), L’nui Menikuk (Indian Island), Metepenagiag Mi’kmaq Nation, Natoaganeg (Eel Ground), Oinpegitjoig (Pabineau), Tjipõgtõtjg (Bouctouche), Ugpi’ganjig (Eel River Bar) et Elsipogtog (Big Cove) ont publié mercredi une carte du territoire sur lequel ils espèrent que des titres ancestraux leur soient reconnus.

«Nous franchissons une nouvelle étape dans le processus de réaffirmation de notre compétence sur les terres et les eaux de notre territoire, peut-on lire dans un communiqué. Il s’agit d’une étape vers l’autodétermination et la pleine reconnaissance de nos droits.»

La nouvelle carte couvre la quasi-totalité de la province du Nouveau-Brunswick et recouvre plusieurs régions qui figurent dans les revendications territoriales des Wolastoquey.

Dans le communiqué, les communautés indiquent que la démarche vise d’abord et avant tout les terres de la Couronne.

«Les propriétaires de terrain dans la province du Nouveau-Brunswick n’ont pas à s’inquiéter. Nous n’allons pas vous prendre vos maisons, vos chalets ou vos terrains. L’affirmation de ces titres vise les terres de la Couronne et un petit groupe d’entreprises qui utilisent les tenures libres industrielles toujours liées à la Couronne», a indiqué le chef George Ginnish de la Première Nation de Natoaganeg.

Une compensation financière sera exigée auprès de la Couronne pour ce qui est de la perte de l’utilisation des terrains privés dans la province, ajoute le communiqué.

Les Premières Nations mi’kmaques invitent les gouvernements fédéral et provincial à négocier de bonne foi afin d’éviter que ce dossier aille devant les tribunaux.

Invité à dire s’il comptait négocier des ententes, le ministère des Affaires autochtones du Nouveau-Brunswick a indiqué qu’il examinera la situation dans les jours et les semaines à venir et se penchera sur la position des Mi’kmaqs au moment opportun.

«Dans le cadre de ce processus, le gouvernement doit examiner les répercussions de cette nouvelle cause sur la revendication actuelle des Wolastoquey en ce qui a trait aux terres qui se trouvent également dans la région revendiquée par les Mi’kmaqs», a indiqué un porte-parole dans un courriel.

Un porte-parole du ministère fédéral des Affaires autochtones a pour sa part indiqué que le Canada participe «à une table de négociation avec Mi’gmawe’l Tplu’taqnn et la province du Nouveau-Brunswick pour discuter de la mise en œuvre de leurs droits.»

«Le Canada accueille favorablement la possibilité de discuter des droits et revendications territoriales de Mi’gmawe’l Tplu’taqnn Inc. à la table de négociation existante», peut-on lire dans un courriel envoyé au journal.

Des titres jamais cédés

Nicole O’Byrne, professeure de droit à l’Université du Nouveau-Brunswick, espère que des négociations visant la reconnaissance des titres ancestraux dans la province auront lieu.

Si le gouvernement refuse, une longue et coûteuse bataille judiciaire risque de s’ensuivre et elle prédit que les tribunaux donneront raison aux Premières Nations en raison de la jurisprudence des cinquante dernières années.

Le jugement Calder, rendu par la Cour suprême du Canada en 1973, stipule que les Premières Nations disposent de titres ancestraux sur les terres qu’ils occupaient et utilisaient traditionnellement si ceux-ci n’ont pas clairement été révoqués dans le cadre d’un traité.

Par exemple, des traités signés au 19e siècle avec les communautés autochtones de l’Ontario et les provinces des prairies avaient été conclus afin de céder la majeure partie des terres de ces territoires au Canada.

Le jugement de 1973 a toutefois conclu que dans le cas de la Colombie-Britannique, une province où aucun traité n’a été négocié avec les Autochtones, les droits ancestraux devaient être reconnus puisque jamais révoqués.

«La Colombie-Britannique n’avait pas de traités et le Nouveau-Brunswick se retrouve dans une situation semblable parce que les traités de paix et d’amitié conclus dans les provinces maritimes portaient sur des questions de commerce et d’alliances militaires. Ils ne font aucune mention de la cessation de territoires, donc ces traités ne satisfont pas les critères établis par la Cour suprême du Canada dans la décision Calder de 1973», explique Mme O’Byrne.

Négocier de bonne foi

Nicole O’Byrne est d’avis que les gouvernements fédéral et provincial devraient tout de suite négocier des ententes afin de reconnaître les titres ancestraux des Premières Nations de la province.

«Depuis la décision Calder et les autres qui ont suivi, ce genre d’affaires n’a plus besoin d’aller devant les tribunaux. Il suffit de négocier, c’est dans l’intérêt du public. D’une manière ou d’une autre, les parties vont finir à la table des négociations», dit-elle.

Mme O’Byrne croit également qu’il faudra démystifier ce que signifie la reconnaissance des titres ancestraux.

En reconnaissant leurs titres ancestraux, cela ne signifie d’aucune manière que les communautés autochtones deviendront les propriétaires des terres de la Couronne, par exemple.

Ce genre de reconnaissance peut par exemple mener à la négociation de traités modernes afin d’établir comment les Premières Nations peuvent participer à la gestion des ressources naturelles ou définir des redevances pour leur exploitation.

«C’est de reconnaître que les Premières Nations détiennent encore un droit légitime sur ces territoires et, par conséquent, ils devraient avoir de nouveaux accords de négociés afin d’établir des mécanismes de partage des revenus et de gouvernance», précise-t-elle.