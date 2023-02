Budget: peu de changements dans la Municipalité régionale de Grand-Sault

Outre une augmentation du taux de taxation dans les anciens districts de services locaux, il y a peu de choses à dire du récent budget préparé dans le sillon de la réforme de la gouvernance locale pour la Municipalité régionale de Grand-Sault.

Le budget total de la nouvelle entité pour la prochaine année s’élève à près de 19 millions $, pour une population de près de 11 000 personnes.

Les taux de taxation dans les anciennes municipalités de Saint-André, Drummond et Grand-Sault ne changeront pas, alors qu’ils demeureront à 1,1937$ par 100$ d’évaluation, à 1,2999$ par 100$ d’évaluation et à 1,52$ par 100$ d’évaluation, respectivement.

Dans les anciens DSL de Grand-Sault, Drummond, Saint-André et MW144(développements Michaud et Waddell, ainsi que la route 144), le taux d’imposition devrait augmenter, en moyenne de 3,25 cents par tranche de 100$ d’évaluation.

Pour l’ensemble des DSL, un montant de 0.4115$ est perçu par le ministère des Transports et de l’Infrastructure.

«On a sept différents taux dans la municipalité et chaque secteur ne reçoit pas les mêmes services. Il y a des régions qui ont des trottoirs ou des lumières de rue alors que d’autres n’en ont pas. Un taux a donc été fait pour les services communs, comme les pompiers, et des frais ont été établis pour les services que l’on reçoit dans différents quartiers», a expliqué le maire de la Municipalité régionale de Grand-Sault, Bertrand Beaulieu.

Les tarifs annuels d’eau et égouts dans les secteurs de Grand-Sault (576$), Saint-André (660$) et Drummond (552$) demeurent inchangés.

«C’est tout de même conservateur par rapport à ce qui se fait dans d’autres municipalités», assure M. Beaulieu.

Pour Bertrand Beaulieu, il s’agit d’un budget avec peu de marge de manœuvre.

«On a à travailler de façon serrée pour la première année et, à l’automne, lorsque l’on va s’asseoir pour planifier notre budget 2024 et voir quelles sont nos marges de manoeuvre, on pourra déterminer si on voudra réorienter des fonds qui ont été placés dans le budget actuel.»

«Ça nous permet d’opérer pendant un an, le temps que l’on puisse se placer les pieds et avancer.»