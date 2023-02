S’allier pour présenter le Congrès mondial des Plus belles baies 2025

La Baie des Chaleurs et la Baie de Tadoussac ont l’intention de présenter une candidature conjointe afin d’être les hôtes du Congrès mondial des plus belles baies du monde en 2025.

C’est ce qu’ont annoncé vendredi à Campbellton les présidents respectifs de ces deux organisations, Gaétan Pelletier (Baie des Chaleurs) et Guy Rousset (Tadoussac).

S’il se concrétise, ce projet de congrès partagé à l’intérieur de deux baies constituerait une première dans l’histoire de cette organisation.

L’Association des plus belles baies du monde a été créée il y a 27 ans. Elle comprend aujourd’hui 44 adhérents situés dans 25 pays différents. Chaque année, elles se regroupent lors d’un congrès. Les baies membres répondent à une charte comprenant différents critères à respecter, notamment au niveau de l’environnement, du développement durable et économique. La Baie des Chaleurs a rejoint cette association depuis 2004. Ironiquement, c’était M. Rousset qui était président de l’organisme à l’époque et qui a entériné la candidature de la baie au sein du club. Aujourd’hui, celui-ci se trouve derrière cette candidature pour le congrès 2025.

«On a pensé que ce serait intéressant que la Baie des Chaleurs et celle de Tadoussac travaillent ensemble à organiser ce congrès mondial. On a présenté notre projet de faisabilité, et on a eu le feu vert de notre conseil d’administration pour préparer une proposition», explique M. Rousset qui est également trésorier de l’association mondiale.

Celui-ci a l’expérience des congrès. Ancien président de l’organisation, il a été hôte du congrès mondial à Tadoussac en 2003.

Selon lui, la tenue d’un tel événement comporte plusieurs éléments positifs. Plus qu’un événement convivial, il offre aux baies membres une occasion de réseautage où elles peuvent discuter entre elles d’enjeux et de problématiques diverses.

«Ça permet d’échanger des expertises, de voir comment les autres baies répondent, par exemple, aux problèmes d’érosions, au flux touristique, à la pollution, aux changements climatiques, etc. C’est très important de pouvoir partager notre savoir-faire entre membres, car ça nous affecte tous», indique-t-il.

Le projet de congrès 2025 en est encore à sa phase embryonnaire. D’ici là, le congrès 2023 aura lieu à Yeosu en Corée du Sud et le suivant à Dakhla au Maroc (2024).

Cette annonce coïncide avec la visite dans la Baie des Chaleurs – plus précisément au Restigouche – du nouveau président mondial de l’association, Louis Thébault.

Maire du Plein-Fougère et responsable de la Baie du Mont St-Michel en France, il a choisi cette baie afin d’effectuer son tout premier voyage protocolaire. Il s’est donné comme objectif de développer et de solidifier le réseau de l’association durant son mandat.

Celui-ci dit avoir réservé cette première visite officielle pour cette baie précisément en raison de la présence de deux représentants du Canada sur le nouveau conseil d’administration, soit Guy Rousset de Tadoussac et Rachel Arseneau-Ferguson du Restigouche.

Ce voyage se veut aussi un clin d’œil à son prédécesseur, le président mondial sortant du club, Michel Bujold de Charlo, ainsi qu’à un certain… Jacques Cartier.

«Je connaissais la Baie de Tadoussac, mais je n’avais encore jamais visité la Baie des Chaleurs. Comme je suis responsable de la Baie du Mont St-Michel, c’est un clin d’œil à l’histoire que de venir ici pour mon premier voyage, soit sur les traces de Jacques Cartier qui est originaire de St-Malo», a commenté le président de l’association.

Arrivé en plein cœur de l’hiver – et qui plus est en pleine tempête – celui-ci a d’ailleurs souligné à la blague que le célèbre explorateur a certainement nommé la Baie des Chaleurs en l’honneur de ses habitants (pour leur chaleur humaine) plutôt qu’en raison du climat.

À noter que M. Thébault a profité de son passage dans la baie pour annoncer la nomination de Mme Arseneau-Ferguson – ancienne présidente de la branche Baie des Chaleurs – au poste de vice-présidente Amérique et du volet jeunesse. On compte cinq baies membres sur le continent américain.