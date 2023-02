Immersion française: le gouvernement Higgs fait marche arrière

Le gouvernement n’ira pas de l’avant avec sa réforme de l’immersion française prévue pour cet automne à la suite de nombreuses critiques à l’encontre du plan de réduction de l’enseignement du français.

Le premier ministre Blaine Higgs proposait, dès la rentrée 2023, de réduire les heures que les élèves de la maternelle et du primaire du système anglais passent à apprendre en français – d’environ 90% de la journée de classe en immersion française à 50%.

Le gouvernement voulait ainsi que les élèves atteignent un niveau «conversationnel» de français.

Des parents et des enseignants se sont exprimés contre ces changements au cours des dernières semaines.

Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a affirmé vendredi que le gouvernement n’ira pas de l’avant avec ce plan.

«Je pensais vraiment que notre modèle qu’on avait annoncé était une bonne idée, je pense toujours que dans certaines situations, ça pourrait très bien fonctionner. Mais ce qu’on a découvert, c’est que ce n’était pas dans l’intérêt de nos enfants», a indiqué le ministre.

Il affirme qu’il ne ressent «aucune déception» par rapport au rejet de son plan par la communauté éducative anglophone.

Le gouvernement provincial signale sa volonté de «collaborer» avec les parents, les élèves et la New Brunswick Teachers’ Association pour apporter d’autres changements au système d’éducation anglophone.

«Le système, dans sa forme actuelle, laisse un grand nombre d’élèves pour compte, et nous sommes déterminés à régler les enjeux qui en sont la cause. […] Ceci n’est pas la fin, mais bien le début de ce qui sera un changement positif et durable.»

Le ministre Hogan affirme que ces changements pourraient venir lentement. Certains arriveront avant la fin de cette année, d’autres attendront la prochaine année scolaire.

«C’est quelque chose qui ne va pas se passer très vite, parce qu’il y a beaucoup de choses à discuter. On va continuer jusqu’à ce qu’on arrive à un point où on a confiance qu’on peut livrer la meilleure éducation possible à tous nos élèves.»

Blaine Higgs avait affirmé, au début février, que son plan n’était pas coulé dans le béton. Il avait toutefois semblé vouloir maintenir le cap sur ses changements lors du Discours sur l’état de la province, la semaine dernière. Il avait alors rappelé les lacunes du système d’immersion française, en particulier le fait qu’environ le tiers des écoles n’offrent pas le programme, ce qui désavantage bon nombre d’élèves.

«Nous ne prenons pas de décisions en fonction du prochain scrutin. Nous prenons des décisions en fonction des prochaines générations», avait-il affirmé.

Le ministre Bill Hogan n’a pas voulu parler des discussions qu’il a eues avec le premier ministre à ce sujet. L’Acadie Nouvelle a demandé à avoir un commentaire de la part du premier ministre, mais sans succès.

L’opposition soulagée

La chef libérale Susan Holt s’était opposée à la réforme de l’immersion proposée par le gouvernement Higgs et avait promis de rétablir le programme si elle était élue.

«Je me sens soulagée. Je pense que le ministre Hogan et son équipe ont reconsidéré leur décision et ont décidé de changer le plan. J’apprécie cela.»

«Je suis contente qu’ils ont finalement commencé à écouter. Je pense que la pression publique était vraiment importante dans cette décision. C’était absolument clair que les parents, les enseignants, les élèves, les experts disaient que ça ne faisait pas de bon sens», souligne la députée du Parti vert, Megan Mitton.

Higgs doit démissionner «pour le bien du parti», croit Cardy

Dominic Cardy, ancien ministre de l’Éducation qui a quitté le cabinet de Blaine Higgs en octobre à la suite d’un désaccord avec le premier ministre sur l’abolition de l’immersion, estime que le premier ministre devrait démissionner «pour le bien du parti» en raison de cette réforme avortée. Il l’accuse d’avoir pris des décisions en fonction de ses émotions et non des faits.

«Il avait toutes les données nécessaires, un grand dossier qui était devant lui. Il a décidé qu’il avait une meilleure perspective que tous ses experts. Maintenant, c’est clair qu’il avait tort. Je pense qu’un chef a besoin de prendre ses responsabilités pour ces décisions.»

Il affirme aussi que cette volte-face du gouvernement n’était pas surprenante.

«L’effort du premier ministre d’éliminer l’immersion française cette année, c’était toujours impossible. On n’avait pas les ressources humaines pour le faire. Je suis content que le gouvernement ait abandonné ce plan qui est incroyablement mal créé.»

La ministre fédérale des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, a souligné la mobilisation populaire lors des consultations et a salué la décision du gouvernement provincial d’infirmer sa décision.

«Le programme d’immersion actuellement offert à travers la province du Nouveau-Brunswick a fait ses preuves et rassemble toutes les conditions propices à l’apprentissage», estime-t-elle.