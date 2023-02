Plaster Rock: un 20e anniversaire réussi pour le Championnat international de hockey sur étang

Le petit village de Plaster Rock a de nouveau pu vibrer au rythme du hockey cette année alors que son Championnat international de hockey sur étang est de retour, après deux ans d’absence, pour célébrer son 20e anniversaire.

Près de 500 hockeyeurs répartis dans un total de 92 équipes, dont 12 formations féminines, participent au tournoi qui se déroule du 16 au 19 février sur le lac Roulston.

Selon Danny Braun, président du comité organisateur du tournoi de hockey sur étang, la communauté était très enthousiaste à l’idée d’accueillir de nouveau cet événement.

«Tout le monde était prêt à vivre un tel événement. Nous avons cru pouvoir l’organiser l’an dernier, mais, en raison des restrictions de la COVID-19, nous avons dû annuler. Nous avions tout de même assuré aux équipes inscrites qu’elles auraient leur place lors du prochain tournoi. Nous avons perdu quelques équipes en cours de route, car plusieurs choses changent en deux ans, mais, avec près de 100 équipes, on ne peut pas se plaindre.»

L’événement a su faire sa marque au fil des années, attirant des amateurs de hockey de partout sur la planète. L’édition 2023 n’a pas été différente en ce sens, puisque des équipes provenant d’aussi loin que du Danemark, de la Tchéquie, de la Slovaquie et même de Dubaï ont convergé vers la communauté d’environ 1000 habitants.

Près d’une dizaine de pays différents sont représentés en 2023.

«Mis à part l’Alberta, toutes les provinces du Canada sont représentées. Nous avons même une équipe du Nunavut. Beaucoup de nos équipes internationales sont formées à partir d’expatriés du Nouveau-Brunswick qui ont travaillé ou qui se sont établis à ces endroits» a expliqué Danny Braun.

M. Braun est d’ailleurs le premier surpris de voir que le championnat de hockey sur étang s’est rendu jusqu’à une 20e édition.

«Quand on en parlait dans les premières années, je me souviens que l’on se disait que si ça pouvait durer au moins 10 ans, nous serions bien contents. Le fait de pouvoir se rendre à 20 ans, c’est le signe que nous avons un bon groupe de bénévoles qui a su faire un travail remarquable pour organiser cet événement.»

Cette année, Dame Nature a joué quelque peu les trouble-fête, notamment en raison du temps doux de jeudi, puis de la tempête de neige du vendredi. Cependant, le président du tournoi assure que les organisateurs ont été en mesure de respecter leur horaire malgré tout.

«On a dû déplacer des parties, mais on a été en mesure de faire jouer tout le monde et nous sommes exactement où l’on veut être aujourd’hui», a mentionné Danny Braun, samedi matin.

Même si l’événement célébrait un moment charnière de son existence, les organisateurs n’ont pas nécessairement ajouté quelque chose de plus. Selon Danny Braun, l’emplacement même, empreint de nostalgie, est tout ce dont l’événement a besoin pour connaître du succès.

«Tu arrives sur les lieux et tu ne pourrais pas imaginer qu’il y a un village juste à côté. C’est tout ce dont on a besoin.»

Pour Danny Braun, les retombées économiques du tournoi sont grandes pour la région de Plaster Rock et de ses environs, qui comprend notamment la Municipalité régionale de Grand-Sault.

Une compétition amicale avant tout

Même s’il existe tout de même un aspect de compétition à un tournoi du genre, les participants sont avant tout attirés par le côté convivial de l’événement.

Pour Jean-François Daigle, qui est originaire d’Edmundston, c’est l’une des raisons qui expliquent pourquoi lui et des amis participent au tournoi depuis 2018.

«On se sent un peu comme des enfants. On s’amuse avec nos amis et ça nous fait une belle fin de semaine d’activités. Avec la pandémie que l’on a vécue, le fait d’être capable de serrer la main de plein de gens qui aiment le sport autant que nous, ça fait chaud au cœur et ça crée un esprit de fête.»

James O’Rourke, natif de New York, est un habitué du tournoi de Plaster Rock, lui qui a appris son existence par l’entremise d’un ami. Il a ensuite formé une équipe avec des collègues du New York Police Department (NYPD).

Selon lui, les liens tissés avec d’autres joueurs qui prennent part régulièrement au tournoi sont l’une des raisons pour lesquelles il revient à Plaster Rock année après année.

«Ça nous permet de nous éloigner du monde extérieur, même si ce n’est que pour quatre jours. Pour des gens qui viennent d’endroits comme New York ou Boston, il est incroyable de voir qu’un si petit village peut organiser un si grand événement.»

Philip LeBlanc est l’un de ces expatriés du Nouveau-Brunswick qui est revenu dans sa province natale pour jouer un peu de hockey sur étang. Pour l’occasion, il a formé une équipe composée d’amis canadiens et danois vivant à Copenhague.

«C’est quelque chose qui est sur ma liste de choses à faire (bucket list). Comme je viens du sud du Nouveau-Brunswick, j’ai déjà essayé de m’inscrire auparavant, mais, comme il y a beaucoup d’équipes de la province, ça n’a jamais fonctionné.»

«Quand je suis déménagé à l’étranger, j’ai commencé à jouer avec une équipe de Copenhague. Le Danemark possède une bonne culture de hockey, alors ça n’a pas été difficile de rassembler quelques amis de mon équipe là-bas.»

Pour Philip LeBlanc, son expérience au Championnat de hockey sur étang de Plaster Rock est aussi incroyable que ce qu’il avait imaginé avant d’y prendre part pour la première fois cette année.

«Je suis fier de voir les gens de ma province, de Plaster Rock, travailler tellement fort pour s’assurer que nous avons autant de plaisir. L’atmosphère est extraordinaire. Nos joueurs danois ont déjà partagé leur intention de revenir l’an prochain. Nous allons peut-être revenir avec plus d’équipes du Danemark si nous sommes en mesure d’en inscrire d’autres.»