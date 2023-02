Les utilisateurs de Facebook et Instagram pourront faire authentifier leurs comptes

L’entreprise Meta teste un nouveau service d’abonnement qui permettrait aux utilisateurs de Facebook et d’Instagram de payer pour avoir un compte vérifié.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé dimanche la venue du service Meta Verified sur ses comptes de médias sociaux. Les tests commenceront en Nouvelle-Zélande et en Australie cette semaine et seront bientôt déployés dans d’autres pays, a-t-il fait savoir.

Pour 11,99$ US par mois sur internet ou 14,99$ US par mois sur les systèmes d’exploitation Apple et Android, Meta utilisera une identification gouvernementale pour vérifier le compte d’un utilisateur et lui attribuer un badge bleu. Auparavant, ces badges de Meta étaient gratuits et réservés aux personnalités publiques ou aux grandes entreprises.

Les abonnés bénéficieront également d’une protection supplémentaire contre l’usurpation de compte et d’un accès direct au soutien à la clientèle, a indiqué Meta.

«Cette nouvelle fonctionnalité vise à accroître l’authenticité et la sécurité de nos services», a soutenu M. Zuckerberg dans son message.

L’entreprise a précisé que les personnalités publiques qui avaient déjà été vérifiées ne seront pas affectées par le changement. Le service Meta Verified s’adresse aux influenceurs et autres personnes qui utilisent les médias sociaux dans un contexte professionnel, mais qui ne sont pas célèbres.

Le service d’abonnement de Meta s’inspire sans doute de l’initiative de Twitter qui, à la fin de la dernière année, a commencé à facturer 8$ par mois pour un abonnement Twitter Blue, qui marque leur compte avec un badge bleu.

Samedi, Twitter a annoncé que ses utilisateurs perdraient leur capacité à sécuriser leurs comptes avec une authentification à deux facteurs à moins qu’ils ne paient l’abonnement mensuel.

Les compagnies de médias sociaux essaient de trouver de nouvelles sources de revenus alors que la publicité en ligne perd son élan. Plus tôt ce mois-ci, Meta a dévoilé son troisième trimestre consécutif de baisse de revenus, malgré une augmentation du nombre d’utilisateurs.

L’entreprise a aussi annoncé qu’elle licenciera 11 000 travailleurs, soit 13% de ses effectifs, en novembre.