Moncton: un homme âgé de 36 ans porté disparu

Le Service régional de Codiac de la GRC demande l’aide du public pour retrouver un homme âgé de 36 ans de Dieppe.

Luke Bradbury a été vu pour la dernière fois le 17 février, vers 12h, à l’aéroport international Roméo Leblanc, sur l’avenue de l’Aviation, à Dieppe. Les policiers ont fait le suivi de plusieurs renseignements pour tenter de le trouver, mais sans succès. Les policiers et sa famille s’inquiètent pour lui.

Luke Bradbury mesure environ 178 centimètres (5 pi 10 po) et pèse environ 82 kilogrammes (181 livres). Il a les yeux bleus et les cheveux bruns. Il a un tatouage de dragon à l’arrière de son cou, sur son avant-bras gauche, son poignet gauche et sa poitrine. Il a été vu pour la dernière fois portant une chemise grise et bleue.

On demande à toute personne qui possède de l’information au sujet de lui ou qui sait où il pourrait se trouver de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400.