Les médecins pourront plus facilement pratiquer n’importe où en Atlantique

Les premiers ministres des provinces de l’Atlantique ont annoncé lundi la création d’un registre régional des médecins et chirurgiens, dans le but de faciliter le travail temporaire de ces professionnels ailleurs que dans la province où ils détiennent déjà un permis de pratique.

Le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, en a fait l’annonce lors d’une rencontre avec ses homologues des provinces de l’Atlantique, lundi à Charlottetown.

M. King a déclaré qu’on veut ainsi «améliorer la mobilité dans la région et réduire les formalités administratives et les charges administratives inutiles pour les médecins qui souhaitent travailler dans l’un de nos (quatre) systèmes de santé».

M. King a déclaré que le registre régional devrait être prêt à compter du 1er mai.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, le docteur Andrew Furey, a admis que rien n’empêchait actuellement les médecins de travailler à l’extérieur de leur province d’origine. Mais il soutient que le processus d’obtention du permis de pratique auprès d’un ordre professionnel peut être ardu.

M. Furey, un chirurgien orthopédiste en traumatologie, a déclaré que ce registre éliminera la bureaucratie. «Ça peut être un facteur dissuasif important pour un médecin en exercice d’accepter un travail de suppléance ou de partager sa pratique», a-t-il soutenu en conférence de presse à l’issue de la rencontre.

Dans le cadre du nouveau système, les médecins pourront s’inscrire au registre régional lorsqu’ils renouvelleront chaque année leur permis dans leur province. À ce moment-là, ils recevront ce qui est essentiellement un permis de pratique pour l’Atlantique.

«(Les médecins) qui aimeraient se déplacer durant l’été – l’Île-du-Prince-Édouard est un endroit magnifique – qui veulent passer quelques semaines avec leur famille, ils pourraient le faire», a déclaré M. Furey. «Et pour les provinces, cela ouvrira le bassin de personnes disponibles pour certaines lacunes du système.»

Éventuellement tout le pays?

Le premier ministre Furey a déclaré que les nouveaux médecins recherchent des options en matière d’expérience de travail.

«Avoir cette mobilité et éliminer les barrières au Canada atlantique, et éventuellement à tout le pays, c’est quelque chose de très attrayant, a-t-il dit. Ça ne résoudra pas le problème (de la pénurie de main d’oeuvre), mais ça nous donnera plus de remèdes pour (traiter) certains problèmes immédiats.»

M. Furey a déclaré que les ordres professionnels des médecins et des chirurgiens dans chaque province de l’Atlantique appuyaient cette mesure.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, a soutenu de son côté que cette initiative n’aura pas d’impact sur la concurrence continue entre les provinces pour recruter des médecins.

«Si le médecin veut déménager dans une autre province, il le peut déjà, a-t-il rappelé. Ce dont nous parlons ici, c’est de leur faciliter la tâche d’intervenir si nécessaire dans d’autres provinces (…) C’est la première étape d’une discussion plus large qui doit avoir lieu.»

Sur d’autres fronts, les quatre premiers ministres ont publié une déclaration indiquant qu’ils prévoyaient de parler au gouvernement fédéral d’une récente panne du système 911 dans les Maritimes.

Le système de télécommunication d’urgence a été hors ligne pendant plus de deux heures le 31 janvier après la panne d’un commutateur principal du système et la panne d’un système de secours.

Bell Aliant, qui supervise le système dans tout le Canada atlantique, a déclaré que la panne avait été causée par une mise à jour logicielle introduite en préparation de la composition à 10 chiffres pour le Nouveau-Brunswick. La société a déclaré que ce type de panne ne se reproduirait plus.

Les premiers ministres ont aussi discuté à Charlottetown de la récente augmentation des transferts fédéraux en santé, de logement abordable, de l’itinérance et du transport aérien régional.