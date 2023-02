Saint-Simon: l’usine Bolero Shellfish Processing cesse de transformer le concombre de mer

Un autre coup dur s’abat sur les travailleurs saisonniers de la Péninsule acadienne, alors que l’usine Bolero Shellfish Processing, à Saint-Simon, cesse de transformer le concombre de mer.

Cette décision touche directement 89 employés, qui devront trouver un autre boulot durant la saison hivernale.

Dans une lettre envoyée au ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, l’entreprise cite des problèmes au niveau de l’approvisionnement pour justifier sa décision.

«Nous demandons que le ministère interdise l’envoi de concombre de mer ailleurs dans le monde pour être transformé. Cette fermeture va avoir un impact important au niveau social et commercial pour l’économie de cette région rurale», peut-on lire dans cette missive.

Selon l’entreprise, cette activité rapporte directement plus de 600 000$ chaque année en salaires versés et plus de 4,2 millions$ en retombées économiques dans la région.

Les concombres de mer transformés à Saint-Simon sont surtout écoulés sur le marché asiatique.

La ministre Margaret Johnson reconnaît que cette fermeture est difficile à digérer pour tous les travailleurs et travailleuses saisonniers et s’engage à aider Bolero à trouver d’autres sources d’approvisionnement de concombre de mer.

«Cette nouvelle aura une incidence non seulement sur l’importance économique du secteur de la transformation des fruits de mer dans nos communautés rurales, côtières et autochtones, mais aussi les travailleurs d’usine et la communauté dans son ensemble», mentionne-t-elle.

«À titre de ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, j’ai demandé à mon personnel de déterminer comment le ministère peut le mieux soutenir l’entreprise et les travailleurs touchés», ajoute la ministre.

Rappelons que la compagnie Bolero transforme des concombres de mer depuis maintenant 20 ans dans la Péninsule acadienne.

L’entreprise a aussi transformé plus de six millions de livres de homard au fil des ans, dans son usine de 30 000 mètres carrés.

Elle continuera évidemment cette activité importante pour la région.

Les employés devront cependant trouver une autre source de revenus avant le début de la saison de transformation du homard, en mai.

«La situation à laquelle fait face l’entreprise de transformation est le manque de produits à transformer, mais le gouvernement provincial n’a pas la capacité d’interdire l’exportation de concombres de mer crus ou congelés», affirme Margaret Johnson.

«Mon ministère s’emploiera à aider l’entreprise à trouver une nouvelle source de concombre de mer, mais aussi d’autres produits pour la transformation, afin de prolonger la saison de transformation.»

Bolero demande également au ministère l’octroi d’un permis pour la pêche expérimentale dans le golfe du Saint-Laurent pour s’approvisionner en matière première.

«Des pêcheurs du Nord du Nouveau-Brunswick nous ont indiqué que le concombre de mer est présent dans cette région. Pourtant, il n’y a présentement aucune activité de pêche ou de recherche pour déterminer l’abondance de cette ressource», peut-on lire dans la lettre expédiée à Fredericton le 10 février dernier.