Grand-Sault mise sur ses forces avec sa nouvelle image de marque

Tant qu’à former une nouvelle entité, la Municipalité régionale de Grand-Sault est allée un peu plus loin en dévoilant, mardi, une nouvelle image de marque.

Cette identité visuelle renouvelée évoque des éléments incontournables de la municipalité tels que les chutes, l’agriculture – principalement la culture de la pomme de terre – le tourisme et l’économie.

C’est d’ailleurs une image relativement simple qui a été choisie pour représenter la nouvelle municipalité.

On y voit le mot Grand Sault/Falls écrit dans un style graphique moderne et qui comprend notamment deux symboles: la lettre D formée par un demi-cercle ouvert à la fin du mot “Grand” de Grand-Sault et une barre oblique posée entre les versions française et anglaise du mot “Sault” ou “Falls”.

«Lorsque j’ai rencontré les membres du conseil municipal et de la direction pour leur expliquer ma vision, je leur ai dit que nous allions ailleurs. Il fallait donc s’ouvrir l’esprit pour se sortir d’une image que tout le monde était habitué à voir», a raconté le concepteur de la nouvelle image de marque, Jacques Rousseau, stratège en désign graphique chez Production Rouj.

«On voulait créer quelque chose d’unique, mais de simple, car la force d’une image de marque est souvent sa simplicité.»

Selon son explication de l’image, le “D” ouvert représente le caractère dynamique et l’ouverture des gens de la région, les grands espaces et la qualité de vie. La barre oblique représente, de façon schématique, les chutes de Grand-Sault.

«C’est une association simple, mais ça nous permet d’utiliser ces éléments-là à toutes sortes de sauces. C’est avec de petites choses que l’on fait de grandes choses.»

Par conséquent, le logo a été exploité afin de former d’autres images représentatives des environs. Des éléments du logo ont donc été repris afin de former d’autres symboles propres aux environs, comme une fleur de pomme de terre, de l’eau, les voies ferrées ou les ponts.

La barre oblique permet, selon Jacques Rousseau, d’exploiter ce défi qu’est de représenter le nom bilingue de Grand-Sault/Grand Falls de façon efficace.

«Il fallait trouver une solution pour ne présenter le mot qu’une seule fois pour que le tout soit fort et dynamique. Ce qui est intéressant, c’est que l’on a pu récupérer la barre oblique pour faire de la publicité à travers le web, par exemple. Ça donne une force incroyable à l’image de marque.»

Poussant encore plus loin le concept, le concepteur du logo s’est également aperçu, après coup, que l’agencement de la lettre D et de la barre oblique dans l’image de marque de Grand-Sault est aussi une sorte de représentation schématique du légendaire jockey, Ron Turcotte, vainqueur de la Triple Couronne en 1973 sur son cheval Secretariat.

«C’est un adon, mais c’était intéressant à mentionner.»

Selon le maire de la Municipalité régionale de Grand-Sault, Bertrand Beaulieu, cette nouvelle image s’inscrit bien dans la nouvelle planification stratégique de la ville.

D’après M. Beaulieu, celle-ci a comme objectif de créer un lien entre les différents quartiers de la nouvelle municipalité et de la positionner comme un endroit où il fait bon vivre, travailler, faire des affaires et y passer ses vacances.

Cette nouvelle image sera donc bien en vue sur les édifices et les véhicules municipaux et sur les différents documents administratifs, ainsi que sur les outils de communication et les éléments de promotion de la municipalité et de ses environs.

«C’est une image simple, mais qui parle beaucoup. Quand on se compare aux autres logos, que ce soit les compagnies de voiture et autres grandes entreprises de ce monde, il y a cette simplicité. C’est ce que l’on vise avec cette image de marque, c’est-à-dire, de prendre notre place sur la scène locale, provinciale et nationale», a expliqué Bertrand Beaulieu.

Pour le maire Beaulieu, le fait que le mot “Grand” soit isolé des mots Sault et Falls réfère également à un esprit de grandeur dans la municipalité régionale.

«On peut y voir la grandeur des chutes, la grandeur du territoire, la grandeur de la population. C’est vraiment intéressant comme produit final.»

Même si l’accent est évidemment mis sur le nom de Grand-Sault, il était toutefois important pour le concepteur de l’image et le conseil municipal de faire des liens avec les différents quartiers, que ce soit Saint-André, Drummond ou les districts de services locaux environnants.

«Ce logo-là permet de les illustrer à travers la Municipalité régionale de Grand-Sault. Chacun va garder son identité.»