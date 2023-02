Guns N’Roses en spectacle à Moncton cet été

La tournée du légendaire groupe rock Guns N’Roses s’arrêtera à Moncton le 5 août prochain.

Le spectacle aura lieu au stade Medavie Croix-Bleue de l’Université de Moncton.

Les billets seront en prévente le 22 février et au grand public le 24 février.

Il s’agira de la première étape de leur tournée au Canada.

Les autres arrêts comprennent Montréal, Toronto et Vancouver.

Le groupe américain de hard rock est originaire de Los Angeles, en Californie. Formé en 1985, il se compose du chanteur Axl Rose, des guitaristes Slash et Izzy Stradlin, du bassiste Duff McKagan et du batteur Steven Adler.

Son album Appetite for Destruction (1987) recense plus de 30 millions d’exemplaires vendus et demeure l’un des albums plus vendus de l’histoire. Issue de cet album, la chanson Sweet Child O’ Mine atteint la première place du Billboard Hot 100.

Le groupe est classé en 92e position de la liste des plus grands artistes de tous les temps, selon le magazine Rolling Stone et est introduit au Rock and Roll Hall of Fame le 14 avril 2012.