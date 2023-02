La 60e édition du Festival acadien a été un franc succès

Le 60e anniversaire du Festival acadien de Caraquet, célébré en 2022, a été un retentissant succès, selon les organisateurs.

L’organisme a tenu son assemblée générale annuelle la semaine dernière au Centre culturel de Caraquet.

On y a appris que le festival affiche un surplus accumulé de plus de 100 000 $, comme l’année précédente. «Le Festival a bénéficié de contributions majorées par de nombreux commerces et institutions de la région», ont fait savoir les dirigeants.

«Les principaux éléments de ce grand succès populaire ont été la diversité et la qualité de la programmation; le fait que 50% de la programmation ait été présentée gratuitement; le prix d’entrée des activités payantes qui était raisonnable; la parenté et les amis qui ont débarqués en masse après deux ans de pandémie; l’appui important des commerçants, organismes et institutions de la région, la grande participation de la population péninsulaire et touristique ainsi que le beau temps.»

Pour son 60e, le Festival a fait revivre la Boîte à chansons et Ode à l’Acadie.

Plusieurs têtes d’affiches ont foulé les planches de différentes scènes du Festival, y compris Édith Butler; Lisa LeBlanc; Paul Piché; Patrick Norman; Zachary Richard, Damien Robitaille et Gregory Charles. Les soirées party ont présenté Les Gars du Nord, Daniel Goguen, Hert LeBlanc, Laurie LeBlanc, La Trappe et le Winston Band.

Une foule estimée à 15 000 personnes a célébré le Tintamarre sur la rue Principale.