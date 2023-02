Les mises en chantier explosent à Grand-Bouctouche

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La valeur des permis de construction a presque triplé en un an à Grand-Bouctouche, et ça ne fait que commencer, selon le directeur général de la municipalité, Serge Arsenault.

En 2022, la valeur des permis de construction a atteint 7,4 millions $ à Bouctouche, soit avant la mise en œuvre de la réforme municipale.

À titre comparatif, la valeur en permis de construction était de 2,4 millions $ en 2021 et 1,4 million $ en 2020.

Depuis, la communauté de Sainte-Anne-de-Kent ainsi que certaines parties des DSL de Wellington, Sainte-Marie-de-Kent et Richibucto ont été fusionnées avec Grand-Bouctouche.

Selon le maire Aldéo Saulnier, de nombreux propriétaires de maisons unifamiliales ont attendu que les effets de la pandémie, notamment l’augmentation des coûts des matériaux, se dissipent avant d’entreprendre leurs travaux.

La migration de la population vers le sud de la province se poursuit. D’après Serge Arsenault, directeur général et greffier de la ville, le coût élevé de la construction dans le Grand Moncton est l’un des facteurs qui favorise le Grand-Bouctouche.

«Le monde cherche à sortir de la ville et réalise que Bouctouche n’est pas loin», déclare M. Arsenault. Il croit que le développement de l’autoroute 11 à quatre voies de Shediac vers le nord contribue aussi à la bonne santé économique du Grand petit havre.

Les mises en chantier sont très diversifiées. Des maisons unifamiliales ont été érigées, de même que des duplexes et des habitations à quatre logements.

«Il y a beaucoup de projets qui se préparent, il y a des appartements aussi qui s’en viennent», indique le directeur général de la municipalité. D’ailleurs un édifice de 14 unités de logement est actuellement en construction sur le boulevard Irving.

Le futur parcours illuminé Lumina, actuellement en développement au Pays de la Sagouine et prévu pour ouvrir en août prochain, représente un élément supplémentaire positif pour l’avenir de la municipalité.

«Le fait que le Pays de la Sagouine prévoit accueillir 40 000 personnes de plus cette année, et 100 000 personnes par année d’ici trois ans dans la région, est très positif. Des travailleurs et des familles vont déménager ici, ça attire du monde, c’est très prometteur», affirme Serge Arsenault.

Le maire Saulnier se réjouit de constater la hausse du nombre d’investissements immobiliers dans la municipalité. «Je crois que le rôle des maires et des municipalités, c’est d’encourager nos jeunes développeurs à développer chez nous», dit celui qui est également président de la Commission de services régionaux de Kent. «Il faut mettre des infrastructures dans la terre, des lignes d’eau et des lignes d’égouts.»