Un coroner recommande l’installation de clôtures contre la faune entre Campbellton et Belledune

Une enquête menée par un coroner à la suite du décès d’un motocycliste en 2021 conclut qu’il serait judicieux d’installer des clôtures contre la faune sur la route 11 entre Campbellton et Belledune.

Âgé de 34 ans, Shane Gallant est décédé après être entré en collision avec un orignal alors qu’il circulait en motocyclette sur la route 11 dans le secteur de Charlo durant la nuit du 30 août 2021.

À l’époque, ce décès avait causé une onde de choc dans la communauté. Une pétition afin de doter ce segment de la route 11 de clôtures afin de prévenir les accidents avec les cervidés avait été lancée, récoltant plus de 4000 signatures. La Commission de services régionaux du Restigouche avait renchéri en effectuant une demande similaire à Fredericton.

Ces efforts n’ont toutefois pas porté fruit, donnant même lieu à une réponse plutôt inusitée du bureau du premier ministre, soit la suggestion aux automobilistes de limiter leurs déplacements la nuit afin d’éviter les collisions.

L’Acadie Nouvelle a appris depuis qu’un coroner dépêché sur place afin d’enquêter sur les causes de l’accident de M. Gallant a inclus une recommandation au ministère des Transports et de l’Infrastructure (DTI) dans son rapport. Celle-ci préconise l’installation de clôtures à gros gibiers afin de prévenir d’autres décès dans des circonstances similaires.

Depuis le dépôt de ce rapport toutefois, et malgré la recommandation qu’il contient, aucun nouveau kilomètre de clôtures n’a été installé ou encore promis pour ce secteur du Restigouche. À l’opposé, d’autres collisions avec des cervidés sont survenues, dont une, l’été dernier, où une dame de Campbellton qui allait assister à la naissance de son petit-fils à l’Hôpital régional de Bathurst a évité le pire après avoir heurté un orignal. Ce centre hospitalier s’occupe en effet des accouchements du Restigouche depuis la décision de Vitalité de ne plus offrir ce service à celui de Campbellton, ce qui augmente le trafic sur cette voie routière.

Mesures correctrices

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure a répondu au coroner en chef à la suite du dépôt de la recommandation. Dans sa réponse, datée de juin 2022, il fait part des mesures en cours pour gérer la faune sur les routes provinciales et mettre en place des mesures d’atténuation (de collision). Il se garde par contre d’adresser spécifiquement la situation du segment Belledune-Campbellton citée dans le rapport.

Parmi les mesures correctrices évoquées dans cette réponse au coroner en chef, on parle d’augmenter les travaux de débroussaillage et de faire davantage de sensibilisation (sur les risques de collisions) auprès des usagers. Il est aussi question d’analyser les données de collisions pour déterminer les besoins supplémentaires en matière de signalisation et examiner des sites candidats pour d’éventuels projets pilotes d’éclairage.

Pour ce qui est de l’installation de clôtures, on indique dans cette réponse vouloir étudier les zones les plus exposées aux collisions dans la province (y compris des tronçons de la route 11) afin de déterminer les emplacements potentiels les plus efficaces.

Le ministère dit analyser actuellement les résultats de l’étude afin de déterminer la voie à suivre pour les projets de clôtures au Nouveau-Brunswick.

Déception

Cette réponse du ministère, mais surtout son absence d’engagement envers la recommandation du coroner touchant le décès de M. Gallant (segment Campbellton-Bathurst), fait sourciller.

Maire de la Communauté régionale de Campbellton et vice-président de la Commission de services régionaux du Restigouche, Jean-Guy Levesque n’était pas au courant qu’une telle recommandation avait été logée au ministère. Il déplore que celle-ci semble avoir été balayée aussi facilement, surtout qu’elle émane d’un coroner.

«Je trouve cela désolant, particulièrement avec les surplus astronomiques que la province génère depuis les dernières années, que l’on ne puisse pas aider à sauver des vies dans notre coin de pays. Ce sont des pères et des mères de familles qui meurent à cause du manque de compréhension de la part de notre gouvernement actuel. Ce n’est pas triste, c’est très très triste», souligne-t-il.

Celui-ci aurait aimé voir un suivi plus corsé, mais surtout voir quelques kilomètres de clôtures être installés, ne serait-ce que dans le secteur où s’est produit le décès de M. Gallant. Il estime que cette recommandation change la donne et valide les interventions de ceux qui réclament depuis longtemps déjà l’installation de ces infrastructures dans la région.

«Ce n’est certainement pas une recommandation qui a été faite à la légère de la part du coroner. Cette conclusion a été pensée et réfléchie par un expert qui en a vu des accidents. C’est donc du sérieux. Quand une personne comme ça fait un commentaire, on ne peut pas rester sourd, il faut écouter», ajoute le maire.

Celui-ci promet par ailleurs d’aborder le sujet prochainement avec ses confrères de la CSR-Restigouche, et ultimement avec le ministre des Transports, Jeff Carr. Celui-ci doit justement se rendre dans la région sous peu pour discuter de l’entretien des routes jugé déficient par les élus locaux.