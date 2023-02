Vapotage: de plus en plus présent dans les cours d’école

Le vapotage est un phénomène de plus en plus répandu dans les écoles du Restigouche et les jeunes s’y adonnent de plus en plus tôt. C’est le constat de Steve Lagacy, travailleur social en toxicomanie au sein de l’équipe Enfant-Jeunes de la zone 5 (Restigouche).

«On s’aperçoit que c’est quelque chose qui prend de l’ampleur dans la région. Et ce qui est inquiétant, c’est que les élèves qui consomment sont de plus en plus jeunes. Ce n’est plus rare de voir des jeunes de 5e et 6e année consommer. On nous a même rapporté des jeunes de 4e année qui auraient été surpris à vapoter. C’est très jeune», s’inquiète M. Lagacy.

Le vapotage et les cigarettes électroniques sont des phénomènes encore relativement récents. Ils ont fait leur apparition au pays il y a tout au plus une vingtaine d’années. On parle ici de dispositifs qui chauffent un liquide et produisent un aérosol que l’utilisateur inhale dans ses poumons.

Reconnus comme moins nocifs que les produits du tabac, ceux-ci ne sont pas inoffensifs pour autant. En plus d’engendrer des dépendances, ils peuvent également causer des maladies pulmonaires ou en aggraver des existantes.

Leur popularité auprès des jeunes n’est pas nouvelle non plus. Plus convivial et moins détectable que la cigarette conventionnelle, ce produit s’est rapidement fait une niche auprès de cette clientèle.

«Et ils ont plein de trucs pour ne pas se faire prendre. Ça ressemble à des stylos, donc ça passe inaperçu. L’odeur aide également à demeurer incognito», dit M. Lagacy.

Comme la cigarette à un certain temps, la problématique était surtout présente par le passé au secondaire. Sa prolifération au primaire a toutefois amené l’intervenant à presser le pas et à présenter une session d’informations destinée aux parents. Que cherche-t-il à leur dire?

D’abord, il faut qu’ils soient conscients que c’est devenu un problème dans les écoles et que s’ils ont un doute que leur enfant vapote, ils doivent aborder la question. Car dès que le doute s’installe, le mal est probablement déjà fait.

«Ça se voit souvent dans le caractère et le comportement des jeunes, ils sont plus impatients en raison des épisodes de manque. Mais surtout, on veut que les parents sachent qu’il y a de l’aide qui existe pour contrer cette mauvaise habitude et que cette aide fonctionne. L’éducation c’est la clé», souligne-t-il.

Accès facile

Si M. Lagacy concède que ses observations touchent surtout sa zone de travail (le Restigouche), il est conscient – pour en avoir discuté avec des confrères – que le problème est aussi répandu dans les autres régions de la province.

Une enquête effectuée en 2018-2019 révélait que 41% des élèves du Nouveau-Brunswick de la 7e à la 12e année avaient essayé la cigarette électronique, soit 7% de plus que la moyenne nationale.

Ce qui rend la problématique peut-être plus aiguë au Restigouche par contre, c’est la proximité avec le Québec où la législation est différente. C’est aussi de l’autre côté du pont interprovincial que l’on retrouvera la Première nation autochtone de Listuguj. Non seulement les cartouches y sont beaucoup moins chères qu’au Nouveau-Brunswick, mais comme ailleurs au Québec, celles-ci sont encore offertes avec des saveurs. Depuis 2016, le Nouveau-Brunswick est en effet l’une des provinces ayant banni la vente de cigarettes électroniques avec des saveurs outre celle du tabac.

«Ces saveurs, c’est très attirant pour les jeunes. Non seulement ça rend le vapotage encore moins détectable, mais ça goûte bon. C’est donc très facile de créer une dépendance envers ce produit. Et comme toute dépendance, un coup que tu es dedans, c’est très difficile de l’abandonner», souligne M. Lagacy.

Risques et solutions

Outre les risques liés à la santé, ce que craint également M. Lagacy, c’est le risque que les usagers passent à un autre niveau, comme la cigarette conventionnelle ou encore le vapotage de cannabis.

«La problématique que l’on constate actuellement est surtout en lien avec les vapoteuses au tabac. Mais on sait que l’un peut mener à l’autre. Il y a aussi du vapotage de cannabis, et dernièrement les WAX (vapoteuses à haute teneur en THC, illégales sur le marché) ont soulevé beaucoup de questions et d’inquiétudes. Il faut être vigilant comme parent», prévient-il.

Reste qu’il y a du positif. S’il y a plus de jeunes qui deviennent adeptes du vapotage, ils sont aussi plus nombreux à prendre rapidement conscience de cette mauvaise habitude et ils n’hésitent pas à demander de l’aide.

«Beaucoup de jeunes se rendent compte qu’ils sont devenus dépendants et que c’est mauvais pour leur santé. Ils ne veulent pas ça, mais ils ont de la difficulté à arrêter. Le simple fait d’admettre le problème est toutefois un grand pas», mentionne le travailleur social.

Si certains jeunes tentent d’arrêter par eux-mêmes en réduisant ou en cessant abruptement leur consommation, M. Lagacy avoue qu’il en réfère de plus en plus à la clinique d’abandon du tabac.

«Ils s’assoient avec le jeune (et ses parents s’il est âgé de moins de 16 ans) afin de déterminer ses habitudes de consommation, les options de remplacements ainsi que les bonnes doses. Ce qui est encourageant, c’est que des produits comme des bonbons ou des gommes à la nicotine font très bien le travail. Et avec les jeunes, ça fonctionne rapidement, car ce ne sont pas des vapoteurs de longue date», souligne-t-il.

La session offerte aux parents du Restigouche est prévue pour jeudi (23 février) à 18h30 à la polyvalente Roland-Pépin de Campbellton.