36 millions $ pour le développement du centre-ville de Moncton

Une somme de plus de 36 millions $ a été allouée pour développer et moderniser les infrastructures du centre-ville de Moncton. Le projet vise à remplacer des infrastructures vieillissantes, à accroître la résilience aux effets des changements climatiques et à préparer le terrain pour du développement par le secteur privé.

Les projets comprennent le rehaussement de la rue Downing et du boulevard Assomption; la création d’une nouvelle rue; et l’élargissement des services municipaux.

De nouvelles infrastructures électriques et de nouvelles infrastructures de communications seront enfouies pour accroître la résilience aux conditions météorologiques extrêmes.

«Ces améliorations à la gestion de l’eau et aux routes du centre-ville de Moncton améliorent la capacité de la ville à gérer l’eau, les eaux pluviales et les eaux usées, ainsi qu’à protéger Moncton et ses résidents contre les changements climatiques et les événements météorologiques extrêmes», a dit la ministre fédérale des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor.

Le gouvernement provincial investit plus de 12,1 millions $ dans le projet, tandis que la contribution du gouvernement fédéral s’élève à plus de 14,5 millions $ et celle de la Ville de Moncton, à plus de 9,7 millions $.

«Ce financement est une excellente nouvelle, a affirmé la mairesse de Moncton, Dawn Arnold. Il permettra de faire des améliorations importantes qui favoriseront la densification et la revitalisation globales de notre centre-ville. Nous remercions les deux ordres de gouvernement pour leur soutien constant, alors que nous cherchons à créer un noyau urbain dynamique, durable et prospère sur le plan économique.»