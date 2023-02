Baie-des-Hérons: un premier budget marqué par une baisse du taux foncier

Nouvellement regroupés au sein de la municipalité de Baie-des-Hérons, les citoyens des anciennes communautés de Charlo et de Dalhousie verront leur facture foncière diminuer légèrement en 2023.

Comme pour les autres entités ayant vu le jour lors de la réforme municipale, le premier budget de fonctionnement de Baie-des-Hérons est le résultat du travail du comité de transition. La version définitive, elle, a été imposée par la province.

Le budget total est de 8,79 millions $. De ce montant, 6,46 millions $ seront issus de l’impôt foncier, donc de la population. Et les nouvelles sont d’ailleurs plutôt encourageantes de ce côté.

Le taux foncier de l’ancienne localité de Dalhousie sera en effet réduit de deux cents pour atteindre 1,68$. Il s’agit du taux le plus bas pour ces citoyens depuis 2013, et la première fois depuis 2015 qu’il se situe sous la barre des 1,70$.

Les citoyens de l’ancien village de Charlo ne seront pas en reste. Ceux-ci verront leur taux foncier baisser de près de trois cents pour atteindre 1,44$.

«Comme tout le monde, on avait quelques craintes au départ avec le regroupement. Mais honnêtement, les choses vont plutôt bien du côté des finances à Baie-des-Hérons. On est en bonne santé financière et ça nous permet d’abaisser un peu certains taux fonciers», souligne le directeur général de la ville, Gilles Legacy. Selon lui, cette situation s’explique en partie par le fait que les deux municipalités fusionnées n’avaient pas de dettes énormes.

Qu’à cela ne tienne, ce premier budget pourrait tout de même causer des surprises à la fin de l’année.

«Ça demeure le budget d’une nouvelle municipalité, un premier exercice. Ça se pourrait qu’on se retrouve avec un déficit parce qu’on a mal calculé ou anticipé certaines dépenses, tout comme on pourrait se retrouver avec un surplus parce que la fusion aura engendré plus d’économies qu’on le pensait. Mais dans l’ensemble, on est rassuré d’être dans la position où nous sommes», note M. Legacy.

Si le taux foncier est à la baisse dans les deux anciennes municipalités, les résidents des anciens DSL qui ont été fusionnés dans ce projet devront toutefois payer un peu plus.

Ces montants sont principalement reliés aux nouveaux services envers lesquels ces communautés doivent désormais contribuer, notamment la gouvernance ainsi que les loisirs. Les taux ont été fixés à 1,23$ pour le secteur Dalhousie Junction (ꜛ3 cents), 1,24$ pour celui de Chaleur (ꜛ4 cents), et à 1,17$ (ꜛ6 cents) pour Point-La-Nim.

La part du lion des dépenses budgétaires revient au département des Transports (entretien des routes) avec un budget estimé à 3 millions $. Le département de la sécurité publique (mesures d’urgence, services policiers, etc.) suit avec une enveloppe de 1,85 million $. Les départements de la Gouvernance locale (administration) et de Loisirs et cultures (Récréaplex, Palais des glaces, etc.) auront pour leur part un budget relativement semblable à 1,2 million $.

Taux foncier malmené

Dans la première décennie des années 2000, l’économie de Dalhousie en a pris pour son rhume. Les fermetures des entreprises AbitibiBowater et Olin Chlor Alkali ainsi que de la centrale thermique d’Énergie NB ont eu un impact considérable sur l’assiette fiscale et le taux d’imposition foncier de la ville.

Entre 2008 à 2018, le taux foncier est passé de 1,55$ à 1,76$, une augmentation de 21 cents en dix ans à peine.

À partir de 2019 toutefois, les choses ont commencé à se stabiliser, permettant aux élus d’envisager une réduction de la contribution citoyenne. L’an dernier, le taux foncier a reculé de cinq cents pour s’établir à 1,70$.

Pour le maire de Baie-des-Hérons, Normand Pelletier, ce nouveau recul du taux foncier pour le secteur de Dalhousie en 2023 est un soulagement.

«Le fait de pouvoir réduire à nouveau le taux foncier dans ce secteur démontre que le conseil municipal de Dalhousie a fait ses devoirs au cours des dernières années. On a passé un très mauvais quart d’heure à la suite de la vague de fermetures de nos usines, mais on a su virer la situation de bord en prenant les décisions qui s’imposaient. Et c’est très encourageant pour la suite des choses, pour cette nouvelle aventure qu’est Baie-des-Hérons», indique M. Pelletier.

Le maire souligne que la baisse du taux foncier dans le secteur de Dalhousie démontre que l’endroit est sérieux dans ses efforts visant à attirer des entreprises et de nouveaux résidents.

«On a toujours de bons terrains disponibles chez nous pour accommoder toutes sortes de développements. On est très ouvert à la discussion avec les promoteurs. Et c’est certain qu’un taux foncier plus bas, c’est plus convaincant», admet le maire.