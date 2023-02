Edmundston cherche à améliorer la qualité de vie de ses citoyens

En temps normal, le Discours sur l’état de la cité est une manière pour le maire d’Edmundston de faire le bilan des grands projets qui ont marqué la municipalité au cours de l’année. Cette année, le maire Eric Marquis a plutôt essayé de les envoyer en arrière-plan pour mettre de l’avant les gens de la communauté.

«La population a vécu beaucoup de choses au cours des dernières années et il faut prendre soin de nos gens. On sait qu’il y a des défis énormes au niveau du logement, du transport et de la santé. On a besoin de rassurer les gens en leur disant que, comme élus municipaux, on est prêt à adresser les problématiques et on a des solutions à apporter.»

Le maire Marquis a brièvement abordé les projets importants qui ont vu le jour à Edmundston en 2022.

Cependant, il a surtout mis l’accent sur les défis importants auxquels ont fait face les gens des environs en les insérant dans quatre grandes thématiques, soit le logement, le transport en commun, les soins de santé et l’accueil des nouveaux arrivants.

Dans le cas du logement, le maire d’Edmundston a évidemment fait allusion au dévoilement de l’étude sur le logement qui a été faite il y a quelques semaines. Sans revenir en détail sur les résultats de cette étude, M. Marquis a toutefois présenté certains chiffres alarmants.

En effet, à Edmundston, 20% de tous les ménages consacrent au moins 30% de leurs revenus pour payer leur logement.

Même si le revenu moyen est de près de 75 000$ par année, il existe une certaine disparité entre les plus riches et les plus pauvres alors qu’environ le tiers des ménages empochent moins de 40 000$ annuellement.

«Quand on pense qu’une famille, qui gagne moins de 40 000$ par année et qui doit en mettre 30% dans un logement, c’est inacceptable. Et c’est sans compter des éléments comme faire l’épicerie, par exemple», déplore Eric Marquis.

Transport en commun

La question du transport en commun demeure toujours dans une étape préliminaire, a indiqué Eric Marquis. Même si une étude a été menée par la firme Vecteur 5, l’objectif demeure, pour l’instant, d’embaucher une personne responsable du dossier au sein de la Commission des services régionaux du Nord-Ouest avant de présenter l’étude publiquement.

«Pour l’instant, l’information est très préliminaire, mais l’idée est d’en parler publiquement pour expliquer aux gens quelles seront les étapes d’implantation du service de transport en commun à Edmundston et dans les communautés environnantes.»

«On souhaite que le transport soit mis en place le plus vite possible, mais il y a différentes étapes à franchir avant d’en arriver à sa mise en œuvre.»

La directrice générale de la CSR du Nord-Ouest, Marie-Ève Castonguay a confirmé qu’un coordonnateur ou une coordonnatrice en transport devrait entreprendre son mandat en avril. Une annonce plus spécifique concernant le transport en commun pourrait donc survenir au cours de l’été.

«On va faire le dévoilement au conseil d’administration de la CSR et à différents partenaires avant de faire une annonce publique.»

M. Marquis a tout de même mentionné que la région était formée de pôles névralgiques dans lesquels les gens doivent se déplacer régulièrement, sept jours sur sept.

«Edmundston est le point central de plusieurs personnes qui doivent se déplacer chaque jour, mais il en existe d’autres dans les régions voisines. Les gens font la navette vers Edmundston autant de la région du Haut-Madawaska que du Bas-Madawaska vers Edmundston et vice-versa.»

Tout comme dans le cas des logements, la question du transport met aussi beaucoup de gens à faible revenu sur la sellette.

«Avoir une voiture aujourd’hui, avec le prix de l’essence et les assurances, ça demande de l’argent, d’où la nécessité du transport en commun», a soutenu M. Marquis.

La grande séduction en santé

Selon des données en provenance du Réseau de santé Vitalité et qui ont été partagées par le maire d’Edmundston, 9000 patients sont sans médecin de famille dans la région de santé 4, ce qui comprend essentiellement les communautés francophones du Nord-Ouest.

Une quinzaine de postes en médecine familiale sont vacants, sans compter les départs à la retraite qui surviendront au cours des prochaines années. Il y a aussi une cinquantaine de postes à pourvoir à l’Hôpital régional d’Edmundston.

«On parle surtout de médecin, mais c’est d’une foule de professionnels de la santé dont on a besoin que ce soit des infirmières, des inhalothérapeutes, des employés du domaine de l’administration, etc.»

Afin de trouver des solutions pour faire contrepoids à cette problématique, la Ville d’Edmundston a créé deux comités qui se chargeront, chacun de leur côté, d’améliorer l’offre de services en santé dans la région.

Selon le maire Marquis, le premier comité aura la tâche d’améliorer l’accessibilité aux soins primaires en développant un modèle de soins de santé communautaire.

«Il faut sortir du modèle ou gens vont continuellement aller à l’urgence. Il faut développer un modèle axé sur la communauté, plus disponible avec une équipe de médecins qui pourra aider.»

Le deuxième comité aura le mandat de soutenir le Réseau Vitalité dans son mandat de recrutement en allant rencontrer les gens qui pourraient potentiellement s’établir à Edmundston afin de leur présenter les grandes qualités de la ville en termes de logement, d’infrastructures sportives et culturelles et ainsi de suite.

«Ça s’est fait dans le passé, mais peut-être pas de la même envergure que ce que l’on veut faire. On veut créer des partenariats avec des groupes comme Vitalité, les entrepreneurs, la Chambre de commerce, le Secrétariat à la jeunesse, etc.»