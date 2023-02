La province approuve deux nouveaux programmes de sciences infirmières

Le gouvernement provincial a accordé une désignation conditionnelle à la Beal University et au Collège Oulton pour qu’ils donnent le programme de baccalauréat en sciences infirmières dans la province.

Ces deux institutions doivent maintenant obtenir le feu vert de la Commission de l’enseignement supérieur des Provinces maritimes. Selon le gouvernement, le processus d’évaluation avance bien.

Avec cette désignation conditionnelle, le gouvernement autorise ces deux établissements à promouvoir publiquement leur intention d’offrir un programme de sciences infirmières. Ils ne peuvent toutefois pas accepter d’inscriptions d’étudiants admissibles avant que la commission ait transmis une recommandation au gouvernement.

Fondé à Moncton, le Collège Oulton est une école privée de formation professionnelle reconnue depuis 1956. Il offre des programmes liés aux domaines des affaires, des sciences de la santé, des technologies de l’information et des services à la personne.

La Beal University est présente dans le Maine depuis 1891 et offre des programmes de diplômes, de baccalauréats et de maîtrises. L’université a récemment conclu un partenariat avec la province pour former des étudiants en sciences infirmières à leur campus situé à Bangor. – AN