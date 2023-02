Services municipaux: un taux de satisfaction qui frôle le 90% à Edmundston

Si l’on se fie aux données d’un récent sondage mené par la Ville d’Edmundston, 89% des gens seraient satisfaits, de manière générale, des services offerts par la municipalité.

Comme le dernier sondage de la sorte remontait à 2004, la Ville d’Edmundston souhaitait de nouveau avoir le pouls de la population afin de potentiellement apporter des améliorations dans la livraison de ses services.

«Il y a un dicton qui dit: on n’est pas capable d’améliorer ce que l’on ne mesure pas. Une des choses que l’on a voulu faire c’est, au-delà des perceptions, de trouver quel est le niveau de satisfaction des gens par rapport aux services qu’ils reçoivent dans la municipalité», a expliqué le directeur général de la Ville d’Edmundston, Marc Michaud.

Le sondage, mené par une firme indépendante en octobre 2022, a été répondu par environ 500 personnes. Le seuil de confiance a été établi à 95%.

«En plus des réponses, le sondage nous permet de recueillir plus d’informations sur le lieu de résidence des personnes qui ont répondu, le groupe d’âge et le nombre d’années de résidence à Edmundston. Cela nous permettra de mieux décortiquer les données», a ajouté M. Michaud.

Pour ce qui est des résultats, outre le taux de satisfaction général, divers secteurs ont été évalués. Dans une proportion de 94%, les gens sondés ont répondu qu’ils se sentaient en sécurité dans leur ville. Le taux de satisfaction par rapport au service des incendies s’est élevé à 87%.

Du côté du service d’énergie, à savoir si le réseau électrique est fiable, 91% des gens se sont dits satisfaits. Par rapport aux informations reçues en cas de panne, le degré de satisfaction diminue à 81%.

«On réalise, dans les résultats, que ça nous donne des pistes d’action. On sait qu’au cours des dernières années on a mis en place des outils comme Info-panne, sur les réseaux sociaux et le site web, pour habituer les gens à aller voir la disponibilité de ces ressources. On a aussi le système d’alarme de masse, Voyent Alert, mais on réalise qu’il y a du travail à faire pour inscrire davantage de gens de la municipalité à ce système-là», a mentionné Marc Michaud.

Dans le cas de la collecte des ordures et du recyclage, 83 % des gens interrogés se sont dits satisfaits du service offert à Edmundston. Toujours dans le domaine de la collecte des déchets, le sondage a révélé qu’un peu plus de la moitié des gens (56%) sont en faveur d’un système de collecte des déchets organiques.

Encore dans le domaine environnemental, 83% des gens sondés sont satisfaits de la qualité de l’eau potable.

L’entretien des routes n’a toutefois pas fait l’unanimité chez les gens qui ont répondu au sondage, alors que le taux de satisfaction n’est que de 66%.

«On ne s’attendait pas à ce que ce soit des “home run” partout. Il y a des éléments qui sont peut-être une question de communication. L’autre partie est peut-être des ajustements qu’il faudra faire. Il faudra peut-être aller un petit peu plus loin», a indiqué M. Michaud.

Le sondage a aussi porté sur certains éléments plus spécifiques comme les demandes de zonage (54%) et de permis de construction (69%). Marc Michaud a reconnu que, comme il s’agissait d’éléments plus spécifiques, plusieurs répondants n’ont pas été en mesure de fournir une évaluation de ces services.

Une meilleure offre d’activités en plein air

Pour ce qui est des installations, programmes et activités sportives/communautaires offertes, 84% des répondants ont affiché un haut taux de satisfaction. En ce qui a trait à la variété des activités sportives et communautaires, 83% des gens se sont dits satisfaits.

Par contre, en ce qui concerne les activités artistiques et culturelles, le taux de satisfaction diminue à 77%.

L’offre globale des événements proposés, tous secteurs confondus, a obtenu, quant à elle, un pourcentage de satisfaction de 76%.

Près de 90% des gens ont toutefois apprécié l’offre en termes d’activités en plein air.

«On est vraiment content des résultats qui nous parlent, car elle provient de la population d’Edmundston. Il est vraiment intéressant de voir les pourcentages et le niveau de satisfaction des citoyennes et citoyens», a déclaré le maire d’Edmundston, Eric Marquis.

Selon M. Marquis, les résultats du sondage présenté mardi ont été comparés à ceux obtenus en 2004. Le maire d’Edmundston note que certains éléments sont similaires, même après plus de 15 ans.

«Il n’y a pas de grands écarts, mais on voit tout de même des défis qui sont différents et que l’on devra adresser. Les gens ont eu la chance de répondre au sujet des défis particuliers, par exemple au niveau du zonage, des permis de construction ou de l’entretien des routes. Ce sont ces points que l’on aura à aborder.»