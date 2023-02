Congés maladie payés: un projet de loi fait sursauter un député conservateur

Un projet de loi du Parti vert visant à obliger les entreprises à payer 10 jours de congé de maladie par an à leurs employés suscite de l’inquiétude chez des groupes d’entreprises et des députés.

Actuellement, la loi provinciale garantit cinq jours de congé non payés pour tout employé en cas de maladie.

Le chef du Parti vert, David Coon, veut plutôt que les entreprises offrent dix jours de congés payés à leurs employés malades.

Son projet de loi comprend la création d’un fonds qui permettrait au gouvernement d’offrir une aide financière temporaire aux entreprises pour qu’elles s’habituent au changement.

Le projet de loi a été étudié par le Comité permanent de modification des lois, un outil qui est rarement utilisé par le gouvernement à l’Assemblée législative.

Louis-Philippe Gauthier, vice-président de l’Atlantique de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, a affirmé aux députés que 64% des 3700 entreprises membres de l’organisme appuieraient l’idée de congés de maladie payés à condition d’une aide gouvernementale.

Il a ajouté que 37% des membres offrent déjà des congés maladie payés, mais que 79% ne peuvent pas se permettre d’offrir plus de congés payés.

«Ça devrait revenir au marché, parce que les entreprises qui peuvent le faire le font déjà», a-t-il affirmé.

Dre Monika Dutt, une médecin de la Nouvelle-Écosse qui représente le groupe Decent work and Health Network, croit que ce projet de loi permettrait au N.-B. de prendre les devants sur les autres provinces et d’imiter le gouvernement fédéral, qui a récemment obligé 10 jours de congés de maladie payés pour les entreprises de compétence fédérale.

Les parents doivent aussi avoir des congés payés pour rester à la maison lorsque leurs enfants sont malades pour limiter la propagation de maladies dans les écoles, selon elle.

Un député ne veut pas que le gouvernement s’en mêle

L’un des membres du comité, le député progressiste-conservateur Ross Wetmore, est ancien propriétaire de diverses petites entreprises, dont une boucherie. Il s’est livré à un discours pour manifester son opposition à l’idée de «menotter» les entreprises en leur ajoutant des obligations.

«Chaque jour, le gouvernement me disait à quel prix je pouvais vendre du lait, à quel prix je pouvais vendre de l’essence. Et maintenant le gouvernement va me dire que nous devons donner des congés de maladie payés?»

Il estime qu’il est inévitable que les employés abusent de ces congés.

David Coon reconnaît qu’il peut y avoir des impacts sur les entreprises, mais que l’absence de congés de maladie rémunérés a déjà des impacts néfastes sur les employés du N.-B. et que la pandémie a mis ces problèmes en évidence.

«C’est clair que sans les jours de maladie payés, il y a un impact sur les soins de santé, il y a des situations où des gens doivent arriver au travail alors qu’elles sont malades. Ce n’est pas bon pour leur bien-être, leur productivité ou leur famille.»

La Colombie-Britannique garantit cinq jours de congé de maladie rémunérés, tandis que le Québec en offre deux.

«Ce n’était pas une catastrophe en Colombie-Britannique ni au Québec», dit David Coon.

Renvoyé au ministère

Les députés du comité, où les progressistes-conservateurs sont majoritaires, n’ont pas recommandé l’adoption du projet de loi, et l’ont plutôt renvoyé au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail pour qu’il étudie la question.

David Coon a tout de même bon espoir que le gouvernement présentera son propre projet de loi sur ce dossier.

«Je suis content de cette décision de demander au ministère de faire de la recherche, de lancer des consultations avec les entreprises et les employés afin de développer un projet de loi gouvernemental […] pour mettre en place une loi pour des congés payés pour toutes et tous.»