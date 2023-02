Loto Atlantique pourrait implanter un système d’achats de groupe en ligne

La Société des loteries de l’Atlantique (Loto Atlantique) étudie actuellement la possibilité d’implanter un système d’achats de groupe qui serait disponible sur son site web.

Cette formule groupe permettrait d’acheter une ou des parts dans un groupe et de les mettre en commun avec celles des autres membres du groupe.

Loto Atlantique a mandaté une firme d’étude de marché qui effectue ces jours-ci un sondage en ligne afin de mesurer l’intérêt des parieurs pour une expérience de jeu en groupe.

L’époque où les achats de loteries en groupe s’effectuaient au dépanneur du coin avec un formulaire en papier comportant des noms et des signatures pourrait ainsi être révolue.

À l’heure actuelle, si un groupe remporte un lot de plus de 10 000$, les participants doivent remplir un accord relatif à un lot gagné par un groupe.

Tous les membres du groupe doivent de plus nommer un membre en tant que fiduciaires et être présents pour réclamer le prix.

Un chèque ou un dépôt est par la suite fait au nom du fiduciaire pour le compte du groupe et cette personne doit être présente pour réclamer le prix.

Questionnée par l’Acadie Nouvelle, Loto Atlantique est demeurée vague en ce qui a trait à l’implantation d’un éventuel système d’achats de groupe en ligne.

«Loto Atlantique développe toujours de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités en réponse aux demandes des clients, et ce, pour s’assurer que nous offrons une expérience exceptionnelle à nos joueurs. Nous savons que les joueurs aiment se réunir en groupe pour jouer à leurs jeux préférés et nous proposons divers outils et renseignements pour les aider à garder leur groupe organisé et informé», a indiqué Greg Weston, porte-parole de la Société des loteries de l’Atlantique.

Au Québec, la société d’État de jeux de hasard et d’argent Loto-Québec offre depuis 2014 une formule de groupe en ligne.

La formule permet de rejoindre un groupe existant ou bien de créer un groupe privé et le partager avec la famille et les amis.

L’un des avantages précieux réside dans le fait que les gains remportés à la suite d’un achat en groupe en ligne sont déposés dans le compte de chacun des membres du groupe.

Les participations gratuites sont pour leur part automatiquement émises pour le groupe, pour le tirage suivant celui où elles ont été gagnées.

De plus, nul besoin de désigner un chef de groupe et de courir après les collègues de travail à la dernière minute pour récolter les dollars nécessaires à l’achat des billets de loterie.

«C’est une option qui fonctionne bien auprès de la clientèle de loterie en ligne. Les ventes de groupes en ligne évoluent environ au même rythme que l’achat de loterie en ligne en général», a déclaré Renaud Dugas, porte-parole de Loto-Québec.

L’initiative de Loto Atlantique découle du simple constat que les adultes du Canada atlantique continuent d’adopter les produits et les services numériques.

Dans son plus récent rapport annuel, la société indiquait que les recettes nettes des jeux en ligne ont bondi de près de 31 millions de dollars par rapport à 2019-2020 pour atteindre plus de 43 millions de dollars en 2020-2021, toutes catégories confondues.