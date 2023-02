Nom de l’Université de Moncton: pas une priorité pour le recteur

Le recteur de l’Université de Moncton, Denis Prud’homme, indique qu’un changement de nom n’est pas une priorité pour son établissement. Il souhaite se concentrer sur sa stratégie 2023-2028, pour laquelle il souligne avoir mené des consultations.

Le militant nationaliste, Jean-Marie Nadeau, est déçu. Il a réclamé la suppression de la référence à l’organisateur de la Déportation des Acadiens, Robert Monckton, dans le nom de l’université francophone du Nouveau-Brunswick.

Le recteur de l’Université de Moncton, Denis Prud’homme, se dit sensible aux interrogations soulevées quant au nom de l’établissement. Mais il préfère se concentrer sur son plan stratégique, lancé en janvier.

«La nouvelle mission et la stratégie sont le fruit de nombreuses consultations, tant à l’externe qu’à l’interne, qui ont eu lieu depuis l’automne 2021. Lors des consultations, la question du nom a été soulevée. Toutefois, elle n’a pas été retenue comme étant une question prioritaire», indique Dr Prud’homme.

Il souligne que la stratégie réaffirme que l’U de M est «acadienne et de langue française».

Prudence des organismes

Les organismes acadiens se sont montrés prudents et discrets à propos de la requête de M. Nadeau.

Le président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, Alexandre Cédric Doucet, a refusé de commenter le sujet. La présidente de l’Association des bibliothécaires, des professeures et des professeurs de l’U de M, Hélène Albert, a gardé le silence.

«Notre université est d’une importance ultime comme outil de développement de l’Acadie, a déclaré le président de la Société nationale de l’Acadie, Martin Théberge. Le choix du nom de celle-ci n’est pas sans importance. Nous reconnaissons que le débat revient à toutes les quelques années. Comme signe d’une société mature et responsable de son propre destin, nous l’encourageons.»

«Le questionnement de M. Nadeau est valable, particulièrement à l’aube du 60e anniversaire de l’U de M, commente le président de la Fédération étudiante du Campus de Moncton (FÉCUM), Jean-Sébastien Léger. C’est important que l’on s’interroge sur la place de notre institution postsecondaire acadienne dans trois villes différentes (Moncton, Edmundston et Shippagan) et sur son nom.»

Ténacité du militant

Ces réponses attristent M. Nadeau. Après une chronique dans le Moniteur Acadien à propos de l’appellation de l’U de M et des centaines de réactions sur les réseaux sociaux, il a demandé à l’établissement et à la SANB de franchir une seule étape: parrainer la tenue d’un sondage.

«Nos grandes institutions se défilent, déplore-t-il. Je ne suis déçu qu’ils n’aillent pas plus loin sur cette question chaude et pertinente. Je persiste à demander un sondage. C’est juste une étape. Idéalement, ce serait bien que l’Université et la SANB se mettent ensemble pour créer un comité de chercheurs.»

Le militant affirme néanmoins se sentir encouragé par les réactions soulevées par sa chronique du 7 février. Il croit que la population accentuera la pression sur la société civile acadienne.

«Nous allons maintenir le sujet à vif, assure M. Nadeau. C’est grossier que notre université traîne dans son appellation celle de notre bourreau en chef, Robert Monckton. Je pense qu’en 2023, nous sommes assez matures pour nous assumer pleinement. Un changement de nom de l’U de M fait partie de notre besoin de dignité.»

Il suggère de rebaptiser l’établissement Université de l’Acadie. C’est aussi le choix des chroniqueurs de l’Acadie Nouvelle Rino Morin Rossignol et Françoise Enguehard.