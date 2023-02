Nouvelle-Arcadie pourrait changer de nom

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Comme c’était le cas en mai 2022, le nom de la municipalité fait encore jaser à Nouvelle-Arcadie. Le sujet a été discuté lors de la rencontre du conseil municipal, le 14 février.

Selon le maire Jimmy Bourque, la question du choix du nom a été portée à l’attention des élus dès la première réunion ordinaire de la nouvelle municipalité, en janvier.

«On réalise que le processus qui a mené au choix du nom a été extrêmement rapide», reconnaît le maire.

«On est en train de consulter la population dans différents groupes pour voir si c’est un mouvement important ou si c’est seulement quelques personnes ici et là qui ont un problème avec le nom», affirme le maire qui dit n’avoir aucun problème avec l’appellation actuelle.

«Je pense qu’on a légalement le droit de demander au gouvernement de changer de nom, mais on veut spécifier que si on fait le processus actuel, ce n’est pas nécessairement pour changer de nom, mais pour savoir si les gens sont d’accord avec celui qu’on a ou s’ils proposent autre chose», explique le maire.

En fait, les élus se sont donnés quelques semaines pour consulter de façon informelle les gens de la communauté.

«On réalise que les gens commencent de plus en plus à apprécier le nom. Ils s’y habituent, confie Jimmy Bourque. D’autres, en revanche, disent qu’ils aimeraient en avoir un autre.»

Certains proposent le nom de Rogersville, ce qui n’enchante pas le maire.

«Rogersville ne comprend pas tout le monde. On a quand même des quartiers comme Acadieville et Collette. Le but est de travailler ensemble de façon harmonieuse. On sait que c’est important le nom d’une municipalité», ajoute le maire.

Le conseil municipal se réunira sous peu pour évaluer la nécessité ou non d’aller plus loin dans cette démarche. Une décision sera prise d’ici la prochaine réunion ordinaire, le 14 mars.

Si le conseil décide d’entamer le processus de changement de nom, l’exercice prendra quelques mois avant d’aboutir, car il faudra consulter et sonder davantage la population.

Le maire met l’accent sur le fait que quoi qu’il arrive, les communautés conserveront toujours leurs noms.

«Oui on est dans Nouvelle-Arcadie quand tu parles de la grande région, mais les communautés demeurent: ça reste Acadieville, Collette et Rogersville.»

Selon les articles 60, 61 et 62 de la Loi sur la gouvernance locale du Nouveau-Brunswick, un gouvernement local peut changer de nom s’il le souhaite.

Il doit soumettre le nouveau nom aux électeurs lors d’un plébiscite, à moins d’obtenir une dérogation du ministre.