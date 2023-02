L’hôtel de ville de Rivière-du-Nord sera situé à Grande-Anse

La création d’une nouvelle ville est synonyme de changement et de réorganisation. À ce chapitre, Rivière-du-Nord ne fait pas exception.

Le maire, Joseph Lanteigne, a indiqué durant une réunion publique, mardi, que l’édifice du village de Grande-Anse était désormais le premier bureau de Rivière-du-Nord. Hormis Grande-Anse, les défuntes municipalités de Maisonnette, Bertrand et Saint-Léolin avaient aussi pignon sur rue.

Des quatre édifices, celui de Grande-Anse présentait des avantages, a indiqué M. Lanteigne, en entrevue, mercredi. Plus spacieux, le bâtiment peut sans peine compter neuf bureaux.

«Les (trois) autres édifices nous appartiennent. On va regarder ce qu’il faut en faire à long terme. Pour l’instant, ils sont ouverts et on va les entretenir.»

En d’autres mots, Grand-Anse constitue le bureau principal. Les autres sont des satellites.

D’autre part, Rivière-du-Nord alternera ses réunions ordinaires (le 3e mardi du mois) et visitera à tour de rôle les anciennes municipalités. En janvier ce fut Maisonnette, en février, Bertrand. En mars, le conseil se rendra à Saint-Léolin.

Nouvelle image

Qui dit nouvelle municipalité dit nouveau logo, nouvelle devise, nouvelles affiches.

Ces questions inévitables furent abordées par le conseil municipal, mardi, lors de sa réunion mensuelle. Aux termes d’un appel d’offres, la compagnie StenioDesign, de Moncton, a été retenue pour doter la nouvelle entité d’un logo et d’une devise.

Quand le public a pu prendre la parole, en fin de rencontre, un citoyen a questionné le fait qu’une «firme de Moncton» ait été choisie «quand il y a plein d’artistes dans nos communautés».

Le maire a expliqué que derrière StenioDesign se trouve Sébastien Thériault, un jeune professionnel originaire de Saint-Léolin. Il a précisé que ce dernier devra produire trois croquis.

«Si ça représente la municipalité (l’un ou l’autre des croquis choisis) on pourra le mettre sur le site internet (de la ville) pour obtenir l’opinion du public.»

Un autre citoyen a voulu savoir ce qu’il adviendra des affiches routières qui marquent les limites des anciennes municipalités.

«Comme à Tracadie, les entrée (affiches) vont rester, mais on va enlever le mot village et ajouter le nouveau logo», a répondu M. Lanteigne.

«On veut que les gens conservent leur identité».

Débaptiser la ville?

D’autre part, à peine le nom Rivière-du-Nord choisi, une voix s’est élevée pour demander son remplacement. C’est ce qui a été révélé par le maire au moment de discuter des «affaires nouvelles».

«La municipalité a pris la demande au sérieux», a dit M. Lanteigne.

Celui-ci a néanmoins rappelé que le nom fut choisi par le comité de transition. Plusieurs propositions avaient été avancées et «on avait procédé par élimination».

La désignation vient de la rivière qui borde le Village historique acadien. Ce cours d’eau, l’un des plus importants de la région, est situé pour ainsi dire au cœur de la nouvelle municipalité.

M. Lanteigne a cependant rappelé que débaptiser une ville est un long processus. Il implique le gouvernement.

En entrevue, il a repris les mêmes propos.

«Ça ne se fait pas d’ici à demain (changer le nom d’une municipalité). On l’a quand même mis en filière (la demande du citoyen).»