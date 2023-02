Place au géocaching aux îles de Cocagne et de Shediac!

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Les amateurs de géocaching se sont donné rendez-vous samedi pour explorer les îles de Cocagne et de Shediac.

Selon l’organisateur de l’événement, Tom Jenicek, entre 75 et 150 personnes sont attendues pour l’excursion se déroulant dans le cadre du «Icewalk 2023», un rendez-vous annuel regroupant les amateurs de géocaching qui a toujours lieu en février.

«Ça amène du tourisme dans la région de Shediac et Grande-Digue, déclare l’organisateur de l’événement. Il y a des groupes de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard qui viennent vraiment passer la semaine ici pour faire du géocaching. Eux ils vont faire les deux îles», note-t-il en parlant de Cocagne et Shediac.

Tom Jenicek croit qu’il est moins plaisant de se rendre sur ces îles en été.

«Il y a beaucoup trop de maringouins. On n’aura pas ce problème-là demain», lance-t-il à la blague.

«Il y a un réseau de sentiers sur l’île de Shediac, mais pas sur l’île de Cocagne, prévient l’organisateur. Les gens feront l’une des deux îles demain.»

Il mentionne n’avoir aucune inquiétude à traverser jusqu’aux îles.

«Il y a deux pieds de glace, il y a de la glace en masse», avise-t-il.

L’événement est prévu pour toute la journée du 25 février.

«Les gens partent normalement vers 9h. Ils se mettent en groupe, certains vont ici, d’autres vont là. Ils reviennent durant l’après-midi», explique l’organisateur.

La plupart des participants se rejoindront en fin de journée à Notre Centre de Grande-Digue où un potluck est prévu.

«Il y a toujours du fricot, indique le résident d’Irishtown. À ce moment-là, ça devient un événement social où tout le monde jase. Cette année, je vais avoir deux musiciens qui vont jouer de la musique acadienne!», annonce-t-il.

L’organisateur signale que le lieu de rencontre samedi matin est à Notre Centre.

«C’est la centrale de l’événement, dit-il. Les gens vont à une île ou l’autre. Ils se rendent en auto à deux endroits que je recommande car c’est là que la glace est plus épaisse. Pour l’île de Shediac, on part de Edgewater Drive (à Shediac Bridge), et pour l’île de Cocagne c’est près de la rue Surette.»

Dans les deux cas, sur la glace du détroit de Northumberland, c’est environ un kilomètre de distance de la côte à l’île. L’organisateur recommande fortement la traversée aux îles en raquettes. «Ils vont travailler fort pour faire ça à pied, ça calle», exprime-t-il.

«Si vous faites toute l’île de Shediac au complet, c’est à peu près 14 kilomètres, aller-retour, convient l’organisateur, mais les gens peuvent faire la moitié de l’île et revenir plus tôt. Ce n’est pas tout le monde qui est intéressé par une grande randonnée.»

«Autre chose qui est vraiment fantastique, et c’est unique à l’île de Cocagne, il y a des nids de hérons que tu ne peux pas voir durant l’été parce qu’ils font ça haut dans les airs et les arbres cachent les nids. En hiver, c’est un endroit spectaculaire. Les nids sont de cinq à six pieds de long, c’est gros», dévoile-t-il.

Avec des températures ressenties de moins 29 degrés Celsius à Cocagne et Shediac pour samedi matin, l’organisateur encourage les participants à s’habiller chaudement et de s’apporter un repas pour le dîner.