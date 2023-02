Saint-Ignace célébrera son 150e anniversaire en 2023

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La communauté de Saint-Ignace, maintenant l’un des quartiers de la nouvelle municipalité de Beaurivage, soulignera ses 150 ans d’existence au cours de l’été.

Lorsque l’idée du 150e anniversaire de la communauté a été lancée l’automne dernier, environ 25 personnes se sont réunies pour en parler, informe Aldéo Richard. Lui et sa femme Nicole sont parmi les premiers à avoir insisté pour souligner l’événement.

«On a commencé à faire un remue-méninge. Puis on a formé un comité du 150e», explique le résident de Saint-Ignace. À partir de là, sept comités travaillant sur différents thèmes ont par la suite été formés.

Le principal intéressé cite en exemple le comité de la paroisse qui travaille sur un projet intéressant.

«On va faire le dévoilement d’une cloche qui a passé au feu en 1961 avec l’église qui a brûlé. Cette cloche a été sauvée. On est en train de la polir et on va la mettre sur un monument», raconte le porte-parole du groupe d’organisateurs.

Pour sa part, le comité de loisirs organise un pique-nique.

«Si on peut avoir des budgets, on aura une grosse tente et il y aura un jam de musique. Le lendemain, ce serait un bavarois», dévoile le directeur d’école à la retraite.

Un groupe d’artistes et d’artisans planifie une exposition de quatre jours au sous-sol du club d’âge d’or.

«On a aussi le tour historique où en principe, si on a de l’argent, on placera beaucoup de bannières. On pourrait même en mettre jusqu’à 150 dans le village», rapporte Aldéo Richard.

Ces bannières serviront à informer le public sur les sites importants qui ont pris place dans la communauté au cours des années.

«Par exemple, il y a eu une dizaine d’écoles dans le village», indique le résident. Un autobus a déjà été réservé pour faire le tour de la paroisse dans le but d’interpréter chacun des sites historiques.

Un comité sportif a été établi pour organiser une journée bien spéciale.

«Ce sera peut-être appelé la journée Marc-André Gaudet. Il joue avec le Phoenix de Sherbrooke, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et a été repêché par les Blues de Saint Louis. En principe, il sera présent», souhaite l’ex-enseignant. Des activités sont en cours de planification pour cette journée.

Et comme si ce n’était pas assez, le Club d’âge d’or de Saint-Ignace soulignera son 50e anniversaire d’existence. Le groupe prévoit célébrer l’événement.

Un peu d’histoire

Selon Aldéo Richard, la plupart des activités se dérouleront au cours de la semaine du 13 et 20 août.

«Le plus gros des activités va être du 17 au 20 août», précise le porte-parole.

«Le 31 août 1873, il y a eu le dévoilement de la pierre angulaire de l’église, raconte l’auteur du livre intitulé: D’une empreinte à l’autre – Histoire de Saint-Ignace. C’est cette journée-là qu’ils ont dit: Cette place ici va s’appeler Saint-Ignace», renseigne-t-il.

En fait, Mgr James Rogers, évêque du diocèse de Chatham (Miramichi) a célébré la première messe sur place lors de cette journée historique à Saint-Ignace.

Plus tôt au cours de 1873, le colonisateur Mgr Marcel François Richard avait soumis une demande à Mgr Rogers pour établir une nouvelle paroisse sous le nom de Saint-Ignace-de-Loyola.

Le comité organisateur des activités du 150e anniversaire de Saint-Ignace est en pleine campagne de financement. Une demande adressée à la municipalité de Beaurivage leur permettra de recevoir 1500$ pour organiser l’événement.