Sébastien Levesque: du CCNB à Harvard

Lorsqu’il a entrepris ses études en biotechnologie au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Sébastien Levesque avait l’intention de brasser de la bière. Ses plans ont toutefois beaucoup changé. Il est maintenant chercheur postdoctoral à la prestigieuse université Harvard.

Avant de mettre les pieds dans l’une des plus prestigieuses institutions de la planète, le diplômé en Techniques de laboratoire au CCNB-Edmundston a profité d’une entente de programme transférable pour décrocher un baccalauréat en biotechnologie à la Cité d’Ottawa.

Le scientifique, originaire d’Edmundston, a poursuivi ses études à l’Université Laval à Québec où il a décroché une maîtrise en microbiologie en avril 2018. Il vient tout juste de terminer son doctorat en médecine moléculaire au Centre de recherche du CHUL de Québec.

Âgé de 30 ans, Sébastien est récemment devenu chercheur postdoctoral à la Boston Children’s Hospital and Harvard Medical School.

«C’est clair que je suis passionné. Je travaille avec les meilleurs au monde et c’est très spécialisé comme domaine de recherche. Il est question d’ingénierie ciblée du génome. On utilise une paire de ciseaux moléculaire appelée CRISPR-Cas9 pour modifier des séquences d’ADN sur mesure dans les cellules humaines. C’est trippant et c’est prometteur, car on participe au développement de nouvelles thérapies pour des maladies génétiques rares.»

Lorsqu’il a entrepris ses études, l’idée de travailler à Harvard n’était pas présente dans l’esprit du jeune homme. Bien qu’il qualifie lui-même son cheminement de complexe, il a tout de même tenté d’expliquer comment il est passé d’un diplôme au CCNB à un poste dans cette université.

«Pendant mon bac, je m’intéressais beaucoup aux bioprocédés. Au début, je m’intéressais à la fabrication de la bière. Après mon baccalauréat, je voulais faire une maîtrise en microbiologie. Je suis allé dans un laboratoire qui travaillait avec les bactéries pour faire des fromages et des yogourts. C’est un peu pour ça que je me suis retrouvé à faire de la génétique microbienne pendant ma maîtrise.»

C’est aussi de cette façon que Sébastien Levesque a découvert le système CRISPR qui est le fruit d’une découverte qui a été faite au sein du laboratoire dans lequel il travaillait à l’époque.

«CRISPR, c’est la paire de ciseaux moléculaires que j’utilise présentement, mais à l’origine c’était un peu un système de défense que les bactéries utilisent pour se protéger contre leurs virus. Ce n’était pas là-dessus que je travaillais au début, mais ç’a vraiment piqué ma curiosité.»

C’est ce même intérêt pour ce système qui a mené Sébastien Levesque à entreprendre son doctorat en médecine moléculaire au Centre de recherche du CHUL de Québec.

«On avait un collaborateur qui travaillait au CHUL qui travaillait avec CRISPR, mais pour des applications thérapeutiques. Je trouvais ça intéressant de pouvoir prendre mes connaissances en biologie moléculaire et les appliquer dans un domaine médical.»

«C’est là qu’il y a eu le gros “switch” de la microbiologie et des microprocédés, pour faire des produits comme de la bière ou du fromage, au domaine médical.»

Même s’il avoue que ses études de maîtrise ont été plus ardues, ses études de doctorat ont été tout le contraire.

«Des fois, tu as de la chance. Je n’en ai pas eu lors de ma maîtrise, mais j’en ai eu lors de mon doctorat. Mes travaux ont très bien fonctionné et ont été publiés dans une revue scientifique d’assez haut calibre. J’ai publié un article qui a été téléchargé 1300 fois. Ça ne semble pas beaucoup, mais dans le monde scientifique c’est quand même quelque chose d’important.»

Comme il voulait demeurer dans le monde académique, le jeune chercheur s’est mis à la recherche d’un endroit où y faire ses recherches postdoctorales. C’est en tentant sa chance auprès d’un confrère de Boston qu’il franchit une première étape vers Harvard.

«J’ai été invité pour participer à un séminaire. J’y ai présenté mes travaux de doctorat, j’ai rencontré tous les membres de l’équipe. Ç’a été une grosse journée», a-t-il raconté en riant.

«C’était comme une sorte d’entrevue des deux côtés. Ils voulaient savoir sur quels projets je pourrais travailler et, de mon côté, je voulais savoir si j’allais être un bon “fit” avec l’équipe.»

Même s’il fait partie de l’une des grandes institutions d’études du monde, Sébastien Levesque demeure tout de même humble. Il estime que sa vie n’est pas tellement différente de ce qu’elle était à Québec.

«C’est sûr qu’il y a plus d’argent et de ressources, mais je ne suis qu’un employé. Je n’ai pas eu besoin de passer de tests comme les étudiants. Mon plus gros défi a été de naviguer à travers la bureaucratie américaine.»

«Le nom est prestigieux, c’est clair, mais il y a quand même une raison pour laquelle je suis ici. Comme je veux retourner au Canada éventuellement, ça peut m’aider à décrocher un poste de professeur.»

En tant que chercheur postdoctoral, il compte tirer avantage des ressources disponibles à Harvard pour rédiger des articles scientifiques au cours des prochaines années.

Même s’il s’attend à passer de trois à cinq ans à Harvard, Sébastien Levesque sait très bien que l’avenir peut lui réserver bien des surprises. Il avoue qu’il a déjà été convoité par quelques entreprises en biotechnologie aux États-Unis.

«Je garde les portes ouvertes. J’aime bien le monde académique et mon souhait est de rester là, mais je sais que ce ne sera pas nécessairement évident de me trouver une “job” de prof. C’est très compétitif. Je me tirerais une balle dans le pied si je ne me limitais seulement qu’à cet espoir-là.»