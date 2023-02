Un premier Salon des jardiniers dans la Péninsule acadienne

Après deux ans de planification, le premier Salon des jardiniers de la Péninsule acadienne sera enfin une réalité.

Plus d’une centaine d’horticulteurs en herbe vont converger vers le Centre des congrès de Shippagan le 18 mars.

Le jardinage n’est pas seulement un passe temps prisé de beaucoup de gens. Avec la hausse des prix dans le secteur alimentaire, cette activité est en voie de devenir une belle façon de contourner l’inflation.

Beaucoup de gens décident de faire pousser leurs propres fruits et légumes dans leur potager, question d’éviter le supermarché.

Tout ça apporte évidemment des nouveaux membres au Regroupement des jardiniers écologiques de la Péninsule acadienne.

«Ça fait deux ans qu’on voulait organiser un salon, mais tout ça a été repoussé à cause de la pandémie. Mais on s’était dit que ce serait une bonne idée pour préparer la belle saison de jardinage qui s’en vient quand même assez rapidement», explique la coordonnatrice Stéphanie Bélanger.

Le regroupement compte 113 membres.

«C’est aussi une occasion de se rencontrer et d’attirer des nouveaux membres dans notre groupe. On veut élargir notre réseau et créer un lieu de rassemblement, de partage, d’échange, qu’on parle d’information, de savoir-faire ou de semances.»

Il y aura une quinzaine de kiosques (d’information et de vente), un atelier interactif, un rallye pour toute la famille, des conférences (Joies et défis du jardinage dans la Péninsule acadienne, mode de vie et autosuffisance, plantes et vivaces comestibles et initiation au jardinage, culture en serre et prolongement de la saison), des courts métrages présentés par l’ONF et des prix à gagner.

Mais le plus important, c’est que tout ce beau monde pourra échanger les trucs et les recettes qui font le succès de leur potager ou parterre.

Les jardiniers amateurs font face à des défis particuliers dans toute la Péninsule acadienne puisque le sol est généralement plus sablonneux près de la mer, mentionne Stéphanie Bélanger.

«Mais on a quand même la présence de la forêt pas très loin, ce qui nous assure quand même d’un sol d’une bonne qualité. En ce sens, je ne pense pas que le jardinage dans la Péninsule acadienne soit différent d’ailleurs dans la province», mentionne la coordonnatrice du regroupement.

Selon elle, le sel qui provient de la mer n’est pas non plus un obstacle au jardinage ou à la qualité des fleurs, des fruits ou des légumes qu’on fait pousser.

«De toute façon, les plantes aiment beaucoup le sel, elles aussi», rigole-t-elle.

Le jardinage est une activité de plus en plus populaire, constate Stéphanie Bélanger.

«Nous avons plusieurs membres qui font du jardinage depuis 50 ou 60 ans. Mais on a aussi beaucoup de nouveaux membres qui ont rejoint le regroupement au cours des deux dernières années.»

Les carottes, les tomates, l’ail, les pommes de terre et les asperges sont particulièrement populaires chez ceux et celles qui optent plus pour les légumes.

Certaines personnes vont plutôt se spécialiser dans les petits fruits, comme les framboises ou les mûres.

Le regroupement existe depuis 2016.