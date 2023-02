Une première épicerie aux saveurs africaines voit le jour à Campbellton

Signe de l’augmentation de la population immigrante en provenance de l’Afrique subsaharienne et des Caraïbes, une première épicerie spécialisée dans ces saveurs vient d’ouvrir ses portes au Restigouche.

Oumar Touré est originaire de la Côte d’Ivoire. Il est arrivé au Restigouche il y a trois ans afin de suivre une formation en Technique d’intervention en santé mentale et vieillissement au Collège communautaire de Campbellton. Récemment diplômé du CCNB, il souhaite faire carrière dans ce champ d’expertise. Mais avant de faire le grand saut, il a entrepris un projet qui lui tenait à cœur, une épicerie à saveur africaine.

«On m’a adopté et j’ai adopté la région, je ne suis donc pas près de partir. Le seul problème par contre pour les immigrants comme moi, c’est qu’avec le temps on est un peu nostalgique des saveurs de chez nous. J’ai donc voulu tenter de régler ce problème en important quelques produits», explique-t-il.

Situé au coin des rues Water et Subway à Campbellton, le marché O’Plus Supermarket a ouvert ses portes officiellement le 4 février.

Au Restigouche, on compte plusieurs épiceries conventionnelles, dont une plus petite qui se spécialise dans les produits fins. Toutefois, mis à part quelques rayons çà et là consacrés aux aliments internationaux, M. Touré déplorait l’absence de saveurs africaines.

«Il y avait un manque au niveau des produits avec lesquels on cuisine traditionnellement. Pour mettre la main dessus, on devait aller à Bathurst ou même Moncton. Ainsi, il arrivait souvent qu’on soit des semaines – et même des mois – avant de se les procurer. Maintenant, les immigrants ainsi que les gens du Restigouche ont une option chez eux», indique-t-il.

Conseillé par un oncle déjà dans le domaine au Québec, et appuyé par ses propres constats des besoins locaux, M. Touré a garni ses tablettes de certains produits populaires en Côte d’Ivoire bien entendu, mais aussi dans les pays voisins comme le Cameroun, le Congo et le Maroc. L’épicerie fait même un détour par les Caraïbes. Épices, jus, légumineuses, crevettes, poissons, huiles… Jusqu’à présent, la réponse des clients est positive. En l’espace de quelques jours seulement, l’épicier s’est notamment fait vider son inventaire de plantain. Le projet demeure néanmoins toujours en évolution. Au rythme de la demande, d’autres produits pourraient ainsi faire leur apparition.

Un besoin

«Avec une épicerie comme celle-ci, on fait un pas important envers la rétention des immigrants internationaux puisqu’ils peuvent désormais trouver ce dont ils ont besoin ici.»

Directeur général de l’Association multiculturelle du Restigouche, Patrice Cineus estime que l’ouverture d’un tel commerce à saveurs «internationales» n’était qu’une question de temps dans la région.

Au cours des dernières années, la population immigrante – surtout celle en provenance du continent africain – a connu une forte croissance au Restigouche. Au cours de la dernière année uniquement, la région aurait accueilli pas moins de 150 immigrants de cette partie du globe.

«Il y a un réel intérêt pour le Restigouche auprès de ces immigrants et c’est très plaisant à voir. Du coup, ce marché d’alimentation est une réponse à une demande grandissante de produits en provenance de l’Afrique», dit-il.

Celui-ci indique qu’une grande portion de cette population immigrante est attirée ici par les études collégiales. À l’obtention de leur diplôme, ces derniers se sont intégrés dans leur communauté d’accueil, si bien que beaucoup décident d’y rester. D’autres viennent également pour le travail.

Selon M. Cineus, si les immigrants africains et des Caraïbes trouvent leur compte dans ce nouveau commerce, c’est aussi une chance pour la population locale de faire des découvertes.

«Il n’y a rien de mieux que la nourriture pour tisser des liens entre les peuples, et en ce sens ce nouveau commerce arrive à point. À l’association, on présente chaque été des soirées où la population peut déguster des plats de différents pays, et c’est très populaire. Le partage de cultures, c’est la formule gagnante pour une intégration réussie», souligne-t-il.

C’est aussi l’avis de M. Touré. Avec son épicerie, il ne vise pas uniquement la clientèle immigrante nostalgique des saveurs de leur pays d’origine. Il entend bien convaincre de nombreux locaux d’épicer leurs plats.

«On veut répondre à un besoin localement, mais aussi faire découvrir notre culture, la partager avec la population», souligne le propriétaire.