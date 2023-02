La CSR-Restigouche relance le gouvernement sur la nécessité de clôturer la route 11

Choqués par le manque de volonté du gouvernement à prévenir les collisions avec les orignaux, les membres de la Commission de services régionaux du Restigouche reviennent à la charge et exigent à nouveau des kilomètres additionnels de clôtures.

Les élus du Restigouche n’en sont en effet pas à leur première tentative de convaincre Fredericton de doter la région de plus de clôtures contre la faune. Au cours des dernières années, ceux-ci ont rédigé plusieurs demandes en ce sens et multiplié les sorties publiques, sans succès. La plus récente intervention de l’organisme en ce sens remonte à l’automne dernier. Une lettre avait alors été envoyée au bureau du premier, mais la réponse (datée de décembre) avait laissé ses membres sur leur faim.

«Il y a eu beaucoup de travail de fait pour sensibiliser le gouvernement sur cet enjeu, pour les éduquer sur la situation, mais ce qu’on a obtenu comme réponse c’est d’essayer d’éviter d’emprunter les routes le soir. On sait tous que c’est impossible. Allez dire ça aux futures mères qui doivent désormais se rendre à Bathurst pour accoucher», a lancé le maire de la Communauté régionale de Campbellton et vice-président de la CSR-Restigouche, Jean-Guy Levesque, déplorant le manque d’empathie du gouvernement envers les nombreux automobilistes victimes de ces collisions.

Si le dossier refait surface à ce moment-ci, c’est en grande partie à la suite de l’article publié plus tôt cette semaine dans nos pages. Celui-ci révélait qu’un coroner avait recommandé au gouvernement provincial de considérer l’installation de clôtures contre la faune entre Campbellton et Belledune afin de limiter les collisions. Cette recommandation fut effectuée en 2021 à la suite d’une enquête concernant le décès d’une motocyclette sur la route 11 dans le secteur de Charlo. Force est de constater que le gouvernement a fait la sourde oreille à cette recommandation puisqu’aucun nouveau kilomètre de clôture contre la faune n’a été installé ou promis pour la route 11 au Restigouche depuis son dépôt.

Cette révélation a visiblement déplu aux élus présents, jeudi soir, à la réunion mensuelle de la CSR-Restigouche.

«Ce ne sont pas les maires de cinq municipalités qui ont dit cela, mais un coroner qui a effectué une enquête impartiale. À sa voix s’ajoutent celles de 4000 citoyens qui ont signé une pétition en faveur de l’installation de clôtures ici. Je sais qu’on a parlé de ce sujet à maintes reprises, mais on ne va pas lâcher le morceau», a souligné M. Levesque, suggérant que le point soit abordé lors de la visite dans la région du ministre des Transports, Jeff Carr, visite qui doit avoir lieu à la fin du mois.

Les membres de la CSR-Restigouche ont d’ailleurs convenu d’aviser d’ici là le ministre de leurs préoccupations dans ce dossier.

Un site à la fois

Selon des données fournies par le ministère des Transports en 2021, le coût de l’installation de clôtures du genre tourne autour de 100 000$ par kilomètre. Ainsi, de la sortie du chemin Lily Lake à Campbellton jusqu’aux premières clôtures fauniques près de Belledune, on compte une soixantaine de kilomètres. Clôturer l’endroit reviendrait ainsi à plus ou moins un investissement de six millions $.

Maire de Bois-Joli, Mario Pelletier a appuyé son confrère de Campbellton jeudi soir. Conscient qu’il est peu probable d’obtenir un engagement du gouvernement pour un tel montant, il a suggéré de commencer par exiger des installations à l’intérieur des points chauds.

«Le gouvernement doit se compromettre sur un plan à court terme (2 à 3 ans) pour installer des kilomètres de clôtures dans nos points chauds. En ce moment, il possède cette marge de manœuvre», a mentionné le maire, intégrant à cette demande la route 17 jusqu’à Kedgwick, un autre secteur réputé pour ses collisions avec les cervidés.

Une visite attendue

Tel que mentionné, le ministre Carr doit visiter la région à la fin du mois. Initiée par la CSR-Restigouche, cette visite a pour objectif de traiter du dossier de l’entretien des routes jugé déficient par les élus restigouchois. Depuis le début de l’hiver, on déplore en effet trois décès et de nombreuses sorties de route attribuables aux piètres conditions routières dans les limites de la CSR-Restigouche. Les membres de cette organisation croient que ces situations auraient pu être évitées en grande partie avec un meilleur entretien des voies de circulation (déneigement et déglaçage) ainsi qu’une gestion plus régionale du personnel.

Le maire de Campbellton a par ailleurs insisté pour que la rencontre à venir avec le ministre n’en soit pas une où ce dernier se contente d’écouter les demandes et préoccupations des élus.

«Nos commentaires et nos données concernant la situation de l’entretien de nos routes et la nécessité de l’installation de clôtures sont entre ses mains depuis longtemps. Maintenant, ce que l’on veut, ce sont des réponses, des gestes concrets. On a deux enjeux ici qui coûtent et brisent des vies chaque année, on veut savoir comment il entend les régler?», a déclaré M. Levesque avec l’approbation du groupe.