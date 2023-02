La pandémie a forcé l’U de M à s’adapter pour accueillir les nouveaux étudiants

Les effets de la pandémie sur l’apprentissage des élèves du secondaire ont forcé les établissements d’études postsecondaires à revoir certaines de leurs méthodes afin de favoriser une transition plus adéquate.

Lors d’une entrevue réalisée récemment par l’Acadie Nouvelle auprès d’élèves du secondaire qui feront le saut dans les études postsecondaires dans quelques mois, certains ont évoqué les défis qui pourraient se présenter en raison de la pandémie.

Certains ont jugé qu’ils avaient raté des occasions d’apprentissage.

Sophie LeBlanc-Roy, co-directrice générale de la gestion stratégique de l’effectif étudiant à l’Université de Moncton, précise que des programmes d’encadrement et d’accompagnement des jeunes qui font la transition entre l’école secondaire et l’université existaient avant la pandémie.

Elle reconnaît toutefois que les changements qui ont été engendrés par la COVID-19 chez les élèves du secondaire ont forcé l’établissement à revoir ses stratégies.

«Il est évident que quand tu passes d’un contexte dans lequel tu fais ton apprentissage à la maison, dans ta chambre, et que tu arrives dans un amphithéâtre de 150 personnes, c’est certain que ç’a demandé de nouvelles idées afin de pouvoir mieux accueillir cette population-là.»

En plus des services de santé et psychologie et de mentorat, l’U de M offre des services d’aide aux études qui comprennent, entre autres, un service de coach à l’apprentissage qui offre des stratégies et méthodes d’étude efficaces, un centre d’aide en français pour les personnes étudiantes qui présentent des défis en français écrit et du tutorat.

Un programme de jumelage d’un nouvel étudiant avec une personne qui fréquente l’université depuis plus longtemps est aussi un exemple d’encadrement. Même s’il est similaire à ce qui était offert avant la pandémie, il a subi quelques changements afin de l’adapter au contexte actuel.

«Dans la formation, on a mis un plus grand accent sur le fait que les jeunes qui arrivent ont vécu deux ans de pandémie. Nos mentors, qui sont des personnes étudiantes en 3e ou 4e année de leur programme, ont aussi vécu des années atypiques. Ç’a donc été tout un enseignement par rapport à l’intégration à la vie universitaire. Il était important de faire ça, car les mentors ne pouvaient plus seulement se baser sur leurs propres expériences», a résumé Mme LeBlanc-Roy.

Le maintien d’éléments technologiques dans la livraison de l’enseignement a aussi permis d’offrir un outil supplémentaire aux nouveaux étudiants qui ont vécu certains défis d’apprentissage au secondaire.

«On se sert d’outils comme CLIC (plateforme d’apprentissage en ligne) pour y ajouter du contenu et des ressources», a mentionné Sophie LeBlanc-Roy.

Il reste que d’un professeur à l’autre, l’approche est différente du côté des activités de rattrapage. Cependant, l’université tente tout de même d’uniformiser les plans de cours pour que, même si les méthodes d’apprentissage varient d’une faculté à l’autre, l’offre soit principalement la même.

Selon Mme LeBlanc-Roy, les standards d’admission n’ont pas été modifiés en raison des défis de la pandémie. Elle ajoute que, contrairement à d’autres établissements qui ont des critères plus stricts, l’U de M a toujours été un peu plus flexible.

L’université a également reçu du financement fédéral afin de médiatiser 20 cours de base, surtout dans les domaines de la science et des langues, ce qui comprend des matières comme le français, la biologie, la chimie, les mathématiques, etc. Ceux-ci seront offerts à compter de cette année.

«Cela signifie que si une personne arrive et qu’elle a eu des défis dans certains cours, elle pourra suivre ce cours à distance avant d’entreprendre son parcours universitaire. Ça leur donne des cours de base pour ensuite accéder au programme», a expliqué Mme LeBlanc-Roy.

Même si elle ne peut pas parler en détail du volet académique, elle admet toutefois que la pandémie a eu des effets sur les méthodes d’études des jeunes.

«On remarque que les jeunes ont beaucoup plus de défis. Ils ont de la misère à se préparer aux examens, ils vont procrastiner. On a beaucoup de ces défis-là que l’on remarque auprès de nos infirmières, de nos psychologues, de nos profs et de nos services d’accès à la réussite.»

«On dirait que les personnes réussissent, soit énormément bien, soit elles échouent.»

Par ailleurs, si les facultés identifient des personnes étudiantes à risque d’échec ou encore qui présentent une incapacité qui nuisent à leurs études, on peut les référer au programme rebondir, pour les personnes à faible rendement académique. Il y a également le service d’accommodement et accessibilité, pour les mesures d’adaptation, de l’équipement spécialisé, du soutien dans la prise de notes et des technologies d’aide à la réussite.

Un enthousiasme pour la vie universitaire

Selon Sophie LeBlanc-Roy, les années de pandémie ont eu un effet sur le nombre d’inscriptions et de demandes d’admission à l’U de M.

Selon elle, plusieurs jeunes ont attendu que la situation revienne à une certaine normalité avant de faire le saut à l’université.

Il y aurait aussi eu un regain de l’intérêt pour les activités para-académiques.

Combler les retards par une meilleure offre de tutorat

Dans le cas du CCNB, on n’a pas remarqué de grandes différences du côté de la transition des élèves du secondaire vers l’établissement d’études postsecondaires.

Selon Diane Sénécal, vice-présidente à la Formation et à la Réussite étudiante, le taux de rétention des étudiants est demeuré presque le même que celui qui existait avant la pandémie (environ 86%).

«Je comprends qu’il y a des jeunes qui arrivaient du secondaire et qui étaient inquiets d’avoir manqué quelque chose, car pendant deux ans, ils ont eu une approche différente. Je crois qu’avec notre taux de persévérance, on a vu que nos étudiants ont travaillé fort pour réussir.»

Un de ces services qui ont été améliorés est le programme de tutorat offert par les pairs, ou par des enseignants et autres experts pour de l’accompagnement plus élaboré.

Le service, qui n’était pas nécessairement disponible à tous les étudiants avant la pandémie, a été élargi afin qu’il puisse s’adresser à l’ensemble de la population étudiante.

«La pandémie a créé un contexte difficile pour tous nos étudiants et pas seulement ceux qui arrivent du secondaire. La pandémie a créé un besoin pour plusieurs services d’accompagnement.»

Mme Sénécal estime aussi que le dépistage de lacunes chez les étudiants s’effectue plus rapidement, ce qui a comme objectif de les empêcher de prendre trop de retard dans leurs cours.