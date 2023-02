Mission soins infirmiers: 13,3 millions $ consacrés à un nouveau modèle de formation

Le gouvernement provincial a annoncé un nouveau modèle de formation pour produire un plus grand nombre d’infirmières auxiliaires autorisé3s et d’infirmières immatriculés.

Un montant d’environ 13,3 millions $ a été alloué au projet pilote Mission soins infirmiers sur une période de deux ans.

L’initiative s’appuie sur un modèle d’apprentissage travail-études qui permet aux participants d’être payés pour travailler à temps partiel dans le système de soins de santé tout en suivant un des deux volets d’un programme de formation.

Les programmes visent la transition de préposée aux services de soutien à la personne à infirmière auxiliaire autorisée et la transition d’infirmière auxiliaire autorisée à infirmière immatriculée.

Les participants recevront un salaire et des avantages sociaux correspondant à la classification d’emploi et au champ d’activité de l’employeur. Les salaires seront maintenus pendant les périodes d’apprentissage, y compris les placements cliniques en milieu de travail, et les frais de scolarité seront même couverts.

«Accorder aux professionnels des soins de santé la souplesse nécessaire pour améliorer leur formation tout en étant capable de travailler est une mesure qui permettra d’améliorer notre système de soins de santé», a affirmé par voie de communiqué le ministre de la Santé, Bruce Fitch.

L’initiative découle d’un partenariat entre le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, le ministère du Développement social et le ministère de la Santé; le New Brunswick Community College (NBCC); le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB); l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB); l’Université de Moncton; le Réseau de santé Horizon; le Réseau de santé Vitalité; et l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick.

«En éliminant certains des obstacles financiers qui empêchent les gens de poursuivre leur formation, nous rendons cet apprentissage plus accessible aux gens du Nouveau-Brunswick», a pour sa part indiqué la vice-rectrice à l’enseignement, à l’innovation et aux affaires étudiantes du NBCC, Ann Drennan.

Offert à Saint-Jean et à Bathurst, le programme combinera la formation en ligne et en personne. Le programme devrait compter initialement 104 participants cet automne.