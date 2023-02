Simon Ferron est une véritable force de la nature

À 88 ans, Simon Ferron avale des milliers de kilomètres sur son vélo chaque mois. Et deux fois par semaine, il plonge dans la piscine de Shippagan pour des centaines de longueurs de piscine.

C’est pourtant un peu sur le tard qu’il a découvert ces deux activités qui sont devenues pour lui de véritables passions.

«Je suis peut-être chanceux, mais j’ai toujours fait attention à ma santé, dans la manière de me nourrir et en évitant les abus. J’ai toujours fait des exercices. C’est la première chose que je fais en me levant le matin», raconte-t-il.

Son rituel comprend toujours 20 minutes d’étirements, comme dans l’armée!

Il ne prend aucun médicament, si ce n’est qu’une petite pilule pour la glande thyroïde au besoin.

Son petit déjeuner comprend un bol de gruau, des fruits et des amandes.

«Les gens ne font pas assez attention à leur nourriture. Il fait manger beaucoup de fruits et de légumes et pas trop de viande rouge», mentionne Simon Ferron.

Ces bonnes habitudes ne datent pas d’hier, même si parfois le temps lui manquait.

Son parcours professionnel est d’ailleurs bien rempli.

«J’ai commencé à faire de la pêche quand j’étais jeune, mais j’étais toujours malade en bateau. J’ai abandonné ça», explique-t-il.

Au fil des ans, il a travaillé dans les chantiers dans le nord de l’Ontario et aussi dans l’arctique pour installer des lignes Dew (système de radar).

Il a ouvert une cordonnerie à Montréal et un magasin de chaussures.

Simon Ferron revient finalement en Acadie avec sa famille en 1976. Il fondera le magasin Lingerie Ferron, qu’il tiendra pendant une vingtaine d’années.

En 2021, l’avide sportif ajoute une nouvelle corde à son arc: le vélo.

«Ma fille en faisait déjà beaucoup. J’ai décidé d’essayer et ça et j’ai aimé ça tout de suite. J’adore me promener dans les sentiers pour voir des animaux et toutes sortes de choses. En 25 000 km, je n’ai pas encore eu de crevaison et je ne suis jamais tombé. Je fais très attention», précise-t-il.

La natation occupe toujours une place de choix dans la routine de Simon Ferron. – Gracieuseté En 2021, Simon Ferron a ajouté une nouvelle corde à son arc: le vélo. Depuis, chaque mois, il avale les kilomètres sur son vélo. – Gracieuseté

La natation occupe toujours une place de choix dans sa routine. Il est toujours en train de sauter dans l’eau. Pendant une heure et demie, il franchit une centaine de fois la longueur de la piscine.

«J’entre le premier et je sors le dernier, rigole-t-il. Et je ne suis même pas fatigué. Je peux chanter une chanson quand j’ai fini de nager. J’ai des bons poumons.»

Le vénérable athlète a pourtant fumé la cigarette pendant 15 ans. «À cette époque (il est né en 1934), si tu ne fumais pas, tu n’étais pas un homme. Je savais que ce n’était pas bon pour la santé, mais c’est une drogue. J’ai eu de la misère à arrêter.»

Simon Ferron souhaite demeurer actif le plus longtemps possible. «Tant que je pourrai faire de l’exercice, je serai actif. Mon médecin me dit d’écouter mon corps. Si je me sens fatigué, je ralentis.»